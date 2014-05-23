四川前富商劉漢「涉黑案」一審判處死刑

圖片版權 Xinhue Image caption 劉漢、劉維一審被判死刑

四川前富商劉漢及胞弟劉維涉及黑社會及故意殺人罪案件，湖北咸寧中級法院23日一審判處兩人死刑。

法院發出的宣判文件指出，劉漢、劉維主觀惡性極深，手段特別殘忍，社會影響極其惡劣，後果和罪行極其嚴重，應依法懲處。組織、領導黑社會組織罪、故意殺人等罪名成立，被剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。

同案的34名被告同時被咸寧中院分別判處死刑、終身監禁、死緩、三年至20年有期徒刑。

被告單位漢龍集團犯騙取貸款、票據承兌、金融票證罪，判處罰金人民幣3億元。

劉漢被指與中共前政治局常委周永康之子周濱關係密切，是周濱在四川的生意伙伴並且有投資往來。

劉漢曾經高價從周濱手中收購旅遊資產，周濱亦曾幫助劉漢代持電力公司股權。周濱以其背景涉足水利、石油等多個領域。

「被包庇」

據《人民日報》早前的報導，指劉漢集團所以能在四川坐大成勢，其中一個很重要的原因就是當地一些黨政和司法機關人員充當「保護傘」。

該集團指控自1993年以來，劉氏兄弟等36人無視國家法律，組織、領導、參加黑社會性質組織，大肆進行違法犯罪活動，犯罪團伙造成9人死亡。

法院文件指出，咸寧市中級人民法院認為，被告劉漢、劉維伙同犯罪組織具有很強的經濟實力，支持該組織以暴力、威脅或其他手段，有組織地多次進行故意殺人、故意傷害、非法拘禁等違法犯罪活動。

文件指，犯罪組織通過實施違法犯罪活動和利用國家機關工作人員的包庇、縱容，稱霸一方，在當地形成重大影響。

這宗備受關注的案件去年4月中國公安部指定由湖北偵辦，負責辦案的公安民警先後到過四川、北京、廣東等10多個省市進行調查，追繳軍用手榴彈三枚、各類槍支20支、子彈677發等，並扣押、查封、凍結劉漢等人及漢龍集團及其關聯公司名下的資產。

（撰稿：陳志芬 責編：葉靖斯）

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