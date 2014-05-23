黑龍江啟動邊境輻射應急程序 疑防火箭骸污染

圖片版權 xinhua Image caption 5月16日，黑龍江境內發現多個不明飛行物體墜毀殘骸。

中國媒體報道說，按照環境保護部2014年1號應急(備勤)指令，黑龍江省環境保護廳近日啟動了輻射應急預案，進入東北邊境輻射三級(黃色)應急程序，針對東北亞局勢及東北邊境輻射應急形勢，截至目前，監測結果未見異常。

報道稱從本月1日起，黑龍江省輻射環境監督站監測人員全天24小時備勤值守，並對所有應急設施、設備和應急車輛進行調試和維護，拉網式巡查了全省6個輻射環境自動監測站和省數據中心，確保自動監測站運行良好，應急數據傳輸通暢。

據信，截至目前，監測結果未見異常。

5月16日，黑龍江省境內發現多個不明飛行物體墜毀殘骸，黑龍江齊齊哈爾市官方對外發佈消息稱，當日6時許，齊齊哈爾市拜泉、依安兩縣警方相繼接到報警，在兩縣農村發現不明飛行物墜地。

之後新華社報道說，中國當局已經查出飛行物是運載火箭或者衛星的殘骸。文章引述中國國家航天局的聲明說，黑龍江省的專家對殘骸進行了鑒定，而當局也就這個問題與各方進行了溝通。

當地公安、消防等多個部門已介入調查，並封鎖現場。經依安縣消防勘察，不明物體無有毒氣體洩漏、無有毒液體洩漏，並無爆炸危險。

另據此前俄新社報道，俄羅斯16日發射的運載火箭在中國上空大氣層高處發生故障，俄方表示沒有殘骸墜入地面。

但是，報道中提到的該枚火箭搭載於哈薩克斯坦當地 時間16日3時42分(北京時間5時42分)發射升空，升空後不到10分鐘出現發動機故障並墜毀，與中國黑龍江境內發現不明飛行物墜落的時間相近。

但是俄羅斯當局已經否認在黑龍江境內發現 的不明飛行物體為火箭殘骸的說法。

（編譯：林杉 / 責編：尚清）