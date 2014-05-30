中國加大整治「裸官」及海外追贓力度

圖片版權 Reuters Image caption 黃樹賢說：追逃追贓「關乎黨心民心、關係國家形像」。

中國官媒《 人民日報 》星期四報道，廣東「強力治理『裸官』」，數百名家屬移居國外的「裸官」被調任或降職。

《 人民日報 》在頭版刊登報道說，廣東已基本完成對「裸官」任職崗位集中調整工作，其中調整市廳級幹部9名。

今年1月，中共中央頒布新修訂的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》，規定「配偶已移居國（境）外；或者沒有配偶，子女均已移居國（境）外的」，即人們通常所說的「裸官」，不得列為考察對象。

報道說，廣東省要求，「裸官」不但不能提拔，已在重要崗位上的也要調整。

廣東省委組織部規定，「裸官」要麼把家人遷回來，要麼限時從重要崗位調整下來，兩樣只能選擇一樣，不能兼得。

「追逃追贓」

也是在星期四，中共中央紀委召開「國際追逃追贓工作」座談會。中央紀委副書記、監察部部長黃樹賢說，要加大國際追逃追贓力度，「決不讓外逃腐敗分子逍遙法外」。

黃樹賢說：追逃追贓「關乎黨心民心、關係國家形像」。

他說，「需要通過外交、司法和金融等多種渠道，採取引渡、遣返、 勸返等多種手段」對付外逃貪官。

《南方都市報》援引反腐敗研究學者、湖南商學院副院長王明高的話稱，「此前，國際追贓追逃是各部門各自為戰，各方面力量沒能得到很好的整合。」

王明高認為，此次座談會的召開對中國反腐敗具有重要意義，也意味著以往各自為戰的局面將被打破，接下來會有更多協作。

（撰稿：秦川 責編：尚清）