深圳警方逮捕香港媒體人引發關注

圖片版權 AFP Image caption 鮑樸表示香港對書刊沒有審查制度，都是合法出版物。

深圳警方以「涉嫌經營非法出版物」逮捕香港《亞洲周刊》前編輯王健民和咼中校，引發輿論對香港出版和言論自由的擔憂。

王健民曾長期在《亞洲周刊》工作，數年前離職後創辦《新維月刊》與《臉譜》雜誌；咼中校曾被稱為「中國十大公民記者」之一，2004年赴港擔任《亞洲周刊》編輯，去年辭職。

香港出版人鮑樸在接受BBC中文網採訪時質疑中國大陸對「非法出版物」的定義。

鮑樸說，「這其中大陸經常有一個說法，非法出版物。比如我們的一些書也被列為是非法出版物。」

「我認為這個概念是非常錯誤的。我們在香港的很多出版物實際上是中華人民共和國香港特區合法出版物。經過書刊註冊，而且香港沒有審查制度，都是合法出版物。」

「所以說非法出版物的概念是錯誤的。 在香港沒有所謂的非法出版物。至於說對香港出版界有沒有什麼衝擊，比如說出版人被捕，這就說明在香港堅持出版自由是有一定風險的。」

談及風險和壓力時，鮑樸表示，壓力各種各樣，「不管是雜誌、書籍、期刊，都要考慮出版這個，大陸會不會喜歡，如果不喜歡，那麼就會存在風險。而這個風險現在已經涉及人身安全了。比如會不會有朝一日到大陸也會被捕。」

你的器材不支持播放多媒體材料

他以香港晨鐘書局出版人姚文田被拘留為例說，大陸以非法走私的名義被捕，但公認認為他凖備出版的出版物的內容存在爭議。

「據說，姚文田凖備出版一本名為《中國教父習近平》的書。而這是他被捕的真正原因。」

姚文田在中國被控以共同走私普通貨物罪，被深圳中級法院一審判決10年徒刑、罰款25萬元人民幣。

對香港出版業前景，鮑樸說，「作為出版人如果害怕了，就不要做出版人。這不是合法或者非法的問題，這要看你願不願意承擔風險。」

「如果有人說不願承擔風險，或者風險大到一定程度，有人就會放棄出版，或者對自己的出版進行自我審查。自我審查在香港已經非常普遍，而人身安全的這個風險可能會讓更多人覺得這樣的風險是他們不能承擔的。」

曾經出版中國前領導人趙紫陽回憶錄《改革歷程》的鮑樸在談到自身經歷的時候，自己經常遇到麻煩，而自己在選擇作為出版人的時候 就決定 不去考慮這些風險，「做任何工作都會有風險，要看你願不願意承擔。而自己本人願意承擔這樣的風險。」

除了王健民和咼中校以及鮑樸提到的姚文田之外，曾經在香港《南華早報》駐京記者站任職的吳薇據報備當局刑事拘留。

他們的被捕正值天安門六四事件25週年臨近之際。

鮑樸表示，他們的被捕可能與六四25週年有關，也可能與近期大陸警方這些維穩任務有關。

他認為，因為逮捕這些媒體人不會有太大政治風險，因此中共今後還會繼續這樣做。

（撰稿：林杉/責編：董樂）