鮑彤之子：六四25週年之際父親「被旅遊」

圖片版權 Reuters Image caption 鮑彤之子證實，他父親目前處於「被旅遊」狀態。

天安門六四事件25週年臨近之際，中共前總書記趙紫陽秘書鮑彤之子鮑樸對BBC中文網表示，他父親「被邀請」到外地旅遊。

鮑樸說，父親鮑彤被有關方面邀請旅遊，所以他可能至少是到北京之外，也有可能去了南方一些省份。

他表示，這是與六四25週年有直接關係的，他父親會在六四以後的幾天回到北京，這也是明確的。

至於鮑彤的人身安全，鮑樸說，「我相信是安全的」。

趙紫陽因反對鄧小平武力鎮壓天安門學運被撤職，後被軟禁在家長達15年，2005年去世。

鮑彤因支持天安門民主運動入獄7年，每到六四週年的敏感時期到來之際，他都經常「被旅遊」。

現年81歲的鮑彤生活在北京。香港媒體報道，他是周五被公安人員帶走的。

六四25週年來臨，中國當局開始嚴格管理網絡言論，許多相關的微博發言被刪除，有關人員被禁言，多名維權律師也被刑拘。

當局在過去25年中一直禁止公眾公開討論六四事件。

（編譯： 林杉/責編：董樂）