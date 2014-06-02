鮑彤之子：六四25週年之際父親「被旅遊」
- 2014年 6月 2日
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天安門六四事件25週年臨近之際，中共前總書記趙紫陽秘書鮑彤之子鮑樸對BBC中文網表示，他父親「被邀請」到外地旅遊。
鮑樸說，父親鮑彤被有關方面邀請旅遊，所以他可能至少是到北京之外，也有可能去了南方一些省份。
他表示，這是與六四25週年有直接關係的，他父親會在六四以後的幾天回到北京，這也是明確的。
至於鮑彤的人身安全，鮑樸說，「我相信是安全的」。
趙紫陽因反對鄧小平武力鎮壓天安門學運被撤職，後被軟禁在家長達15年，2005年去世。
鮑彤因支持天安門民主運動入獄7年，每到六四週年的敏感時期到來之際，他都經常「被旅遊」。
現年81歲的鮑彤生活在北京。香港媒體報道，他是周五被公安人員帶走的。
六四25週年來臨，中國當局開始嚴格管理網絡言論，許多相關的微博發言被刪除，有關人員被禁言，多名維權律師也被刑拘。
當局在過去25年中一直禁止公眾公開討論六四事件。
（編譯： 林杉/責編：董樂）