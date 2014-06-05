中國學者警告削山造城帶來環境危害

圖片版權 AFP Image caption 為了發展經濟，中國政府正努力推進城鎮化發展。

中國學者警告說，因城鎮化擴建需要而推進「削山造城」工程，將帶來很大的環境問題。

西安長安大學的科研小組在權威科學雜誌《自然》上發表文章說，通過削山填溝獲得土地供應的方式，就像給地球的地殼施行一項大手術。

這個科研小組稱，削山填溝不僅造成空氣和水污染、土地侵蝕、山體滑坡和洪水，還會破壞動植物賴以生存的農田和棲息地。

科學家們說，儘管美國以前曾因開礦需要而進行過削山填土工程，但從未像中國這樣，進行這麼大規模的削山造城工程，或是以削山填溝方式進行城鎮化擴建。

專家們敦促中國當局在繼續推行「削山造城」計劃前，對相關風險進行全面評估。

長安大學環境工程學院學者李培月是該科研報告作者之一。他對美聯社表示，城市發展必然有代價，「但我們相信，政府應當在推進項目時更加謹慎，除非已有適當的試驗證明，有關作法在技術、地質和環境問題上均可行」。

為了發展經濟，中國政府正努力推進城鎮化發展，使更多農村人口遷入城鎮生活。

2007年，號稱「九山半水半分田」的湖北省十堰市開始削山造城工程。在「十一五」和「十二五」期間，十堰要「向山要地」15萬畝，「為區域性中心城市建設提供發展空間」。

工程開始後，當地上百座山頭已被削為一片平川。不過，「向山要地」的十堰模式已引起不少爭議。支持者認為，這將為十堰的戰略發展奠定基礎；反對者則稱，大規模開山造地使山體、水系遭受重創，十堰未來必將付出慘重代價。

為了緩解發展之困，陝西省延安市從2012年開始，計劃通過「削山、填溝、造地、建城」方式，在規劃面積79平方公里的土地上，建成容納人口40萬以上的延安新城。

但中國專家表示，延安位於黃土高原，土質鬆軟，在雨水衝刷後，極易造成新城地基下沉、塌陷。

李培月說，延安的削山計劃破壞了農田，而填溝用的黃土不夠堅實，很容易發生滑坡、泥石流等地質災害。

刊登在《自然》上的報告對延安「削山造城」成本效益提出了質疑。未來10年間，延安新城建設預計總投資高達千億元規模。但報告認為，「削山、填溝」的黃土只有經過10年的沉澱之後才會穩定，可適合建房。

華盛頓威爾遜中心「中國環境論壇」主任吳嵐表示，「削山造城」計劃可能使中國出現更多沙漠，導致缺水，並帶來難以預料的後果，「對這些不協調的龐大工程，我也感到奇怪，難道沒有人進行過任何分析嗎？」

（撰稿/責編：蕭爾）