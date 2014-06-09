40餘中國學者律師呼籲廢止收容教育

圖片版權 AFP Image caption 在現行收容教育制度下，對賣淫嫖娼者可以先治安拘留15天，再給予6個月到2年的「收容教育」。

近日，中國40餘位法學學者、律師聯署《關於廢止收容教育制度的建議書》，呼籲全國人大常委會廢止與勞教制度類似的「收容教育制度」。

收容教育是1991年《全國人民代表大會常務委員會關於嚴禁賣淫嫖娼的決定》所提出，具體安排由1993年國務院頒布的《賣淫嫖娼人員收容教育辦法》確立。

中國政法大學教授江平、應松年，全國律協刑事專業委員會主任田文昌等人在建議書說，雖然這兩份文件稱「收容教育」為教育手段和措施，但「無論是從這一制度安排還是實際運作看，收容教育實質上是限制人身自由的手段」。

建議書說，儘管全國人大常委會於2013年底廢止了勞動教養制度，但「令人遺憾的是，收容教育這項與勞動教養相類似的制度仍然在執行」。

這封日期為6月7日的建議書全文刊載在海外「參與」網站上。星期一，《新京報》等中國國內媒體對此進行了報道，受到各大門戶網站轉載。但星期一晚間，新浪、搜狐等網站上的相關鏈接已經失效。

勞教「替代品」

在北京的中國法律專家金小鵬對BBC中文網說，收容教育制度早已不合時宜，中國法律界人士對這個制度「普遍地不認同，普遍地提出疑義」。

金小鵬說：「收容教育制度確實是不合時宜的，因為它存在的問題與被廢除的勞動教養制度是完全一樣的，幾乎就是勞動教養制度的一個翻版。所以它今天能成為一個勞教制度的替代品。」

他認為：「在勞動教養制度被認為不合時宜而被廢除的背景下，相關的這些法律也應當被認為不合時宜，也應當一併廢除。」

因為，「收容教育制度如果不解決，那麼勞動教養制度的廢除就是沒有意義的，因為還有一個替代品，一個替代的殺手。」

黃海波事件

廢除收容教育制度的呼聲近期在社會上發酵，直接原因是中國著名演員黃海波因嫖娼被「收容教育」6個月。

5月15日，黃海波在北工大建國飯店嫖娼時被警方當場抓獲，並被判處15日行政拘留的處罰。5月31日，北京警方證實將對黃海波等人「收容教育」。

消息一出，立即引發中國網友熱議，很多人認為處罰太重。

金小鵬律師對BBC說：「當人們知道勞動教養制度被廢除了以後，產生了一種錯覺，好像是此類的問題都解決了。這次因為黃海波事件，把這個隱藏在法律體系之中的不合時宜的法律暴露出來了。」

有媒體猜測，或許黃海波案提供了一個廢除收容教育制度的契機。

《河南商報》6月初的一篇文章寫道：「當初國務院共頒布了《收容遣送制度》、《勞動教養制度》和《收容教育制度》三個行政法規，現在，孫志剛以生命代價讓收容遣送制度廢除了；由上訪媽媽唐慧的控告讓勞教制度廢除了，黃海波案能否成為一個撬動收容教育制度終結的一個杠桿？」

（撰稿：秦川 責編：李莉）