老撾向中國移交又一起湄公河販毒案嫌犯

圖片版權 XINHUA Image caption 五名犯罪嫌疑人於去年的行動中被老撾警方拘捕。

中國公安部宣佈，老撾警方向中方移交了五名涉嫌參與湄公河「金三角」地區水域販毒的犯罪嫌疑人，是繼2011年湄公河血案後移交糯康等人以來，兩國又一次涉毒警務合作。

公安部聲明稱，這五名嫌犯於去年3月19日的一次中老聯合行動中被捕，當場繳獲甲基安非他命（冰毒）將近600公斤。

中方並未透露五人的國籍，首三人已於星期二（6月10日）從老撾萬象遣返至中國雲南昆明，另兩人於星期三（11日）押返中國。五人將於中國接受調查和受審。

2011年10月，13名中國籍船員在「金三角」遭劫持槍殺。糯康等六人其後從老撾和緬甸引渡到中國受審，成為中國審理其司法管轄區外涉及中國人遇害案件的先例。

糯康等四名被告其後被判處死刑，於去年3月被處決。

中國於糯康案後與老撾、緬甸和泰國在湄公河流域開展四國聯合巡邏，去年再合作開展「平安航道」聯合掃毒行動。

中國公安部稱，「3.19」案「是中老兩國在湄公河水域開展聯合掃毒行動破獲的第一起特大跨國販毒案」，「有力打擊和震懾了湄公河『金三角』地區跨國毒品犯罪活動」。

聲明說：「為深入打擊、徹底摧毀該販毒集團，經中國公安部與老撾公安部密切協商，五名涉案嫌疑人通過警務合作渠道移交中方，以便展開後續偵查及訴訟工作。」

（撰稿：葉靖斯 責編：蕭爾）