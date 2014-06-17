黑客襲投票系統癱瘓「佔中」擬增投票日

Image caption 「佔中」網上投票系統遭到黑客大規模攻擊。

「佔中」發起人之一陳健民形容，目前「佔中」網上投票系統正受到前所未有龐大的攻擊，最壞打算是網上投票完全被攻擊崩潰，只靠「 6.22」當天實體投票站投票，正考慮增加實體投票日。詳情將於本周三公布。

陳健民接受BBC中文網訪問時表示，這次攻擊規模非常大，令網上投票系統面臨最大的危機，「佔中」投票需要「轉變陣式」，但卻困難重重。

百億查詢致癱瘓

「佔領中環」委托香港大學民意研究計劃於本周五（20日）展開為期3天的全民投票，港大民研上周五已啟動網上手機電子投票系統登記，不過3家系統供應商遭受大規模、罕見的分佈式阻斷服務攻擊（DDoS），在20小時內，服務器收到超過100億個系統查詢，導致投票系統癱瘓。

港大民研發出聲明指出，手機電子投票系統登記系統運作30小時，成功接受逾二萬名市民預先登記，三間網絡服務供應商Amazon Web Services（AWS，亞馬遜）、CloudFlare及UDomain（通域存網）隨即受到大規模、罕見分佈式阻斷服務攻擊（DDoS）。

亞馬遜服務器在20小時內錄得逾100億個系統查詢，CloudFlare與通域存網則分別錄得每秒75Gb及10Gb的DDoS攻擊，規模遠超過去對投票系統的攻擊。

遭到黑客攻擊後，3個系統供貨商已經有兩個退出，目前只剩CloudFlare維持服務。

聲明又指，攻擊者行動令系統擠塞癱瘓，並不涉及個人資料外洩。

陳健民表示，如此龐大的攻擊，背後的人目的只希望市民「滅聲」考驗香港市民是否因為攻擊而不表態，是否不要求真正的普選。

轉變陣式

他表示，目前「佔中」已經作出最壞打算，就是網上投票完全被攻擊至崩潰，因此只可以靠6.22當天實體投票站投票，收集市民的投票，因此正考慮增加投票日，有可能建議增加6月29日或其他星期日，詳情將於本周三公布。

陳健民坦言，增加投票日亦存在很大困難，一方不客易找到投票地方，涉及票站保安及私隱上保密的要求；另外參與的義工必須接受過民意調查的訓練。

無法抵擋

另外，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受BBC中文網訪問時表示，對於一個民間進行的網上投票進行如果龐大的攻擊，根本是無法可以抵擋，屬於集團式的黑客，利用長時間維持登陸網站，令其他人無法登入。

透過DDoS網絡查詢進行攻擊，規模遠超過去對投票系統的攻擊。服務商設計投票系統的服務器可能只在預計一小時有幾百人次登記，但如果短時間有數以千計，甚至幾十萬的查詢，有關的服務器會出現問題。

方保僑認為，目前網絡暴力已經不分國界，民間進行的網絡投票已經進入一個網絡「攻防戰」，而且難以避免，只可以看誰的專家多，誰比較精明。

他預計網上投票 「 6.22」當日，同類的網絡攻擊將會更大規模，力度會更強大。

（責編：蕭爾）

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