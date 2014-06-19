「中國向南海移動另一座鑽井平台」

圖片版權 AFP Image caption 中海油981鑽井平台引發中越船隻在南海對峙

中國海事局表示，正在向越南海岸附近移動另一座鑽井平台。

中華人民共和國海事局的官方網站上發佈消息說，6月18日至20日，「德泇」輪拖帶「南海九號」鑽井平台在南海海域移動，要求船舶寬讓。

據稱，鑽井平台的拖帶總長600米，航速4 節，將於周五（6月20日）抵達靠近越南海岸的新地點。

由於這個鑽井平台的作業地點在南海西沙群島敏感海域北部，距離較遠，越南政府預期不會就此做出強烈反應。

此前，中海油的海洋石油981號鑽井平台在南海有爭議的西沙群島海域作業，造成中越兩國船隻發生衝撞，對峙40多天。

中國和越南政府表示，兩國周三（6月18日）就981號鑽井平台問題的討論沒有取得進展。

越南外交部一位不願意透露姓名的官員表示，河內認為，沒有任何國家應該在有主權爭議海域做出單方面行動，但是中國以往曾經探索過該地區，且並未造成雙邊關係的危機。

數十名越南示威者周四（6月19日）聚集在河內市中心的一個公園，高喊「打倒中國侵略」，幾分鐘之後被越南當局驅散，至少兩人被帶走。

中海油981號鑽井平台在西沙群島海域作業，引發越南各地反華示威，數百家雇佣華人的工廠遭打砸暴亂，造成5人死亡，數百人受傷。

遭攻擊的工廠中很多都是台資企業，與當前的南海爭議無關。

儘管中越兩國召開過5輪談判，南海九號鑽井平台所在的北部灣附近海域的國界線從未正確得到過劃分。

中國宣稱對南海全部海域擁有主權，與周邊的越南、菲律賓等國存在嚴重爭議。

（編譯：高志強 責編：董樂）

讀者反饋

【繼月前】中共跟菲律賓在南中國海島嶼暗礁的衝突，【繼月前】中共在南中國海的小島暗礁填海造地，【繼日前】中共把中海油的981號鑽井平台拖到越南的經濟水域作業，平靜的南中國海頓時變得緊張起來。際此敏感時刻，中國海事局宣告【正在移動】另一座鑽井平台到越南海岸附近，雖未有跡象會進駐越南的經濟水域，但此一行徑，站在越南、菲律賓、馬來西亞、印尼等國家的立場，效學中共的思維邏輯及慣常用語，這可算是一種【和平友好】的姿態？或是【無風起浪】，【惹事生非】的挑釁？還是赤裸裸的【尋釁滋事】？究竟【誰】在製造緊張氣氛？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>