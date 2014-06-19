台陸委會：張志軍訪台不會簽署任何協議

圖片版權 CNA Image caption 大陸國台辦主任張志軍25日訪台

大陸國台辦主任張志軍25日訪台，他將和陸委會主委王郁琦舉行"兩岸事務首長會議"，雙方將就兩岸關係發展進行意見溝通。

台灣陸委會發言人吳美紅6月19日召開記者會宣佈，大陸國台辦主任張志軍將於6月25日至28日率團來台，進行為期4天3夜的訪問。

吳美紅表示，此次張志軍來台訪問，是在兩岸事務主管機關負責人定期互訪的共識上所推動。

陸委會表示，張志軍來訪，有助主管兩岸事務的大陸官員親身體驗台灣民主、多元社會，認識台灣民意，以正確理解台灣社會對兩岸關係發展的看法，陸委會秉持"對等、尊嚴"安排相關活動。

吳美紅指出，行程上面盡量單純化，而且要考慮台灣社會觀感，避免不必要政治性活動。

吳美紅強調，這次"王張會"不會簽署任何協議及文件。

針對媒體詢問這次"王張會"議題是否觸及馬習會？吳美紅強調，陸委會不會主動提及馬習會相關議題，如果對方提及，陸委會將維持一貫的立場，也就是亞太經合會（APEC）是馬習會最合適的場合。

"王張二會"

張志軍預定25日上午搭機抵達台灣桃園機場，當天下午將與陸委會主委王郁琦在桃園進行第二次"兩岸事務首長會議"，雙方將就兩岸關係發展等重要議題等進行意見溝通，會後雙方將各自召開記者會。

張志軍26日拜訪新北市，由新北市市長朱立倫陪同參觀市政建設。次日，張志軍南下高雄市與市長陳菊會面，參觀市政建設；晚上，陸委會與國台辦茶敘。張志軍預定28日上午參訪高雄市前鎮漁港之後，轉赴台中市，由台中市市長胡志強陪同參觀市政建設，參訪台中市霧峰林家，下午赴彰化縣鹿港天后宮出席活動後，搭機離台。

張志軍此行刻意避開台灣政經中心台北市，而是參觀新北市、台中和高雄的市政建設，和三市市長會談。新北市市長朱立倫和台中市市長胡志強是國民黨政治明星，高雄市長陳菊則是民進黨要角。但是，張志軍卻是過門不入，跳過了台南市。

同屬民進黨的台南市長賴清德先前在上海訪問時表示，台灣的前途是由台灣人民決定。大陸國台辦發言人范麗青響應時指出："任何涉及中國主權和領土完整的問題必須由包括台灣同胞在內的全中國人民共同決定。"

范麗青的發言在台灣引起軒然大波，朝野一致駁斥，民眾強烈不滿。

張志軍即將訪台，陸委會屆時是否表達立場？陸委會發言人吳美紅表示，陸委會已經發表聲明，強調台灣是主權獨立國家，前途掌握在台灣2300萬人民手上，陸委會也會藉這次「王張會」傳達政府立場及台灣社會主流意見。

深入民間

張志軍此行另一特色是勤走台灣社會基層，並未拜會政黨高層人士，例如國民黨榮譽主席連戰和吳伯雄。

在26日的行程中，張志軍預定參訪新北市汐止小區活動中心，和裏長、基層民眾以及陸配互動，參觀公共托育中心，拜會中小企業，前往烏來與泰雅族原住民交流，晚上則與學者專家進行意見交流。張志軍27日參訪高雄小林村，和村民簡餐，參訪果園、佛光山及義守大學，並與兩岸學生座談。

張志軍走訪台灣民間，反映出北京當局在太陽花學運後加強與台灣中小企業、中下階層民眾、中南部地區、青年"三中一青"交流的務實作法。

對於學運領袖林飛帆邀請張志軍與台灣公民團體公開辯論"台灣的前途是否應由台灣人民決定"，吳美紅表示，陸方已經有接到相關訊息，但沒有進一步說明，如果陸方提出有要求，陸委會將協助安排。

未演先轟動

由於台灣太陽花學運才落幕兩個月，台灣社會內部對於兩岸關係依舊敏感，又遇上立法院臨時會處理《服貿》和《兩岸協議監督條例》，張志軍此刻首度來台訪問，未演先轟動。

最大反對黨民進黨認為，張志軍選擇此刻訪台，只會激起對立與衝突。台聯已經宣佈，張志軍訪台期間，台聯將會如影隨形進行抗議，要讓張志軍聽見台灣人民的聲音和憤怒。

馬英九總統已經表示，兩岸事務主管機關負責人定期互訪，是兩岸關係劃時代的發展。

（責編：董樂）

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大陸國台辦主任【張志軍】將訪台，會和陸委會主委【王郁琦】舉行"兩岸事務首長會議"，就兩岸關係發展進行意見溝通。謹此建議張志軍在台期間，主動要求安排到【二二八公園】一遊，深入了解台灣曾經走過的一段歷史。此外，勿忘向王郁琦要求安排跟【太陽花學運】的一班學生領袖在大學校園進行意見溝通，深入了解台灣新世代對兩岸關係的看法。苟如是，則任務圓滿，【不枉此行】矣。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

大陸國台辦主任【張志軍】將訪台，會和陸委會主委【王郁琦】舉行"兩岸事務首長會議"，就兩岸關係發展進行意見溝通。謹此建議張志軍在台期間，主動要求安排到【二二八公園】一遊，深入了解台灣曾經走過的一段歷史。此外，勿忘向王郁琦要求安排跟【太陽花學運】的一班學生領袖在大學校園進行意見溝通，深入了解台灣新世代對兩岸關係的看法。苟如是，則任務圓滿，【不枉此行】矣。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>