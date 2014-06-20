MH370搜尋人員初步確定新搜尋區域

圖片版權 afp Image caption 新的搜尋區域在海底搜尋區以南數百英里

澳大利亞交通安全局（ATSB）負責人多蘭（Martin Dolan）星期五（6月20日）發表談話說，下一步搜尋失蹤馬航MH370航班的區域將向南移動數百英里。

從馬來西亞首都吉隆坡飛往中國首都北京的馬來西亞航空公司MH370航班今年3月8日在飛行途中失蹤，大規模的國際搜尋行動迄今沒有找到這架飛機的任何蹤跡。

多蘭說，下一步的搜尋行動將集中在距離澳大利亞西部城市珀斯大約1800公里的海域。

這一海域此前曾屬於空中搜尋行動覆蓋的範圍，但是海底搜尋由於受疑似HM370黑匣子信號的影響而主要集中在偏北區域。

專家曾經認為搜尋過程中收到的脈衝信號可能來自於失蹤航班的黑匣子，但是在認真查看海牀之後相信信號同失蹤航班沒有關係。

衛星數據

現在，搜尋專家又重新分析了最初得到的衛星數據，並重新劃定了新的搜尋區域。

多蘭對此解釋說，新的分析結果把目標區域移動到了先前搜尋區域的南面，而「我們仍在努力確定具體向南移動多遠」。

澳大利亞交通安全局希望能在下個星期正式對外宣佈新的搜尋區域的凖確範圍。

英國衛星公司Inmarsat曾在本周早些時候對BBC說，他們掌握的數據把飛機最大可能墜落區域劃定在先前海底搜尋區域的西南方向。

但是，Inmarsat的分析結果僅僅是搜尋人員所參考的數個數據來源中的一個。

（編譯：躍生/責編：董樂）