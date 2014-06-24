中宣部要求把習近平講話納入高校教材

2014年6月24日

圖像來源，AP 圖像加註文字， 由中宣部組織編寫的《習近平總書記系列重要講話讀本》已經發行。

據新華社報道，由中宣部組織編寫的《習近平總書記系列重要講話讀本》已經發行，中宣部和中組部還要求各高校將其作為師生理論學習教材。

報道說，《讀本》分12個專題，闡述了習近平系列重要講話的意義、內涵、實質和要求，闡述了講話提出的一系列戰略思想和理論觀點。

中宣部、中組部已下達通知，要求各級黨組織要把《讀本》的學習作為重要內容，各級黨校、行政學院、幹部學院也要把《讀本》納入培訓教學內容，各高校要把《讀本》作為師生理論學習教材。各級黨委講師團要圍繞《讀本》的內容，組織好對黨員幹部和基層群眾的宣講活動。

有關通知還要求，各級黨組織要在學習習近平原著和講話原文的同時，組織《讀本》學習，並同開展中國特色社會主義和中國夢宣傳教育結合起來，引導黨員幹部深化對習近平講話精神的領會和把握。

「造神」運動？

這也是過去一個月以來，中共中央有關部門再次出版有關習近平的書。

5月28日，中央文獻出版社出版了由中共中央文獻研究室編輯的《習近平關於全面深化改革論述摘編》一書，並在全國範圍內發行。據報道，這本書中的內容主要是十八大以來，習近平圍繞全面深化改革、擴大開放發表的一系列論，共分12個專題，收入274段論述，摘自習近平2012年11月15日至2014年4月1日期間的講話、演講、批示、指示等70多篇文獻，其中還是首次公開發表。

中共機關報《人民日報》旗下的人民網近日來也在發表題為《跟習近平學領導藝術》的系列文章，稱讚習近平民主開明和敢於擔當。

此外，中共主要宣傳網站包括人民網、中國共產黨新聞網及部分地方黨政機關的網站也都建有「習近平總書記系列重要講話」專題頁面。

人民網近日來還發表了題為《跟習近平學領導藝術》的系列文章，而在軍方系統中，國防大學和《解放軍報》日前也曾聯合舉辦「學習習主席關於國防和軍隊建設重要論述理論研討會」。會後，《解放軍報》還用整版發表了其中9位與會者的發言摘要。

（撰稿：李文/責編：蕭爾）

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讀者反饋

中宣部要求把習近平的講話納入高校教材。看形勢，離《習語錄》與《習近平文選》的出版【為期不遠】了吧！

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

各大新聞網站每天的頭條都是習近平

持續時間之長，是江/胡時代從來沒有過得