張志軍抵高雄會陳菊 表示尊重台灣人選擇

2014年6月27日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 張志軍南下高雄會見民進黨籍市長陳菊。

正在台灣訪問的大陸國台辦主任張志軍周五抵達南部城市高雄，並與民進黨籍的市長陳菊舉行了會談。這也是張志軍此行唯一一次與民進黨官員接觸的公開活動。

陳菊表示，她在會談時和張志軍提到，最近國台辦的發言，朝野各界大家都不同意，這樣的不一樣，「正顯現這是台灣」。因為台灣民主、多元，台灣2300萬人民珍惜台灣主體性，這部分應該給與理解與尊重。

陳菊指的是，日前大陸國台辦發言人范麗青在回應台南市長賴清德的言論時表示，「台灣前途由十三億中國人決定」。這番言論在台灣引起了強烈反彈。

張志軍在與陳菊會晤後則對記者表示，他在會晤中告訴陳菊，大陸方面都知道台灣民眾非常珍惜自己選擇的社會制度和生活方式，大陸也尊重台灣民眾自己選擇的社會制度價值理念生活方式。

張志軍指出，兩岸間的確還存有挑戰、難題，但和65年來遇到的難題、挑戰相比，可以說所有客觀公正的人來看，兩岸關係朝正確的方向邁進，兩岸民眾主流民意是贊同願意看到兩岸關係和平發展繼續下去。

張志軍補充說，在這樣的進程中，要怎樣讓更多人獲得發展兩岸和平關係的紅利，還要去聽各方意見，包括台灣南部廣大基層民眾意見，在雙方共同努力下，找出辦法，搭建更有效平台，逐步解決這些問題。

張志軍也說，兩岸間不僅存在地理差距，也存在心理差距，因此應該鼓勵兩岸間多交流，大陸方面歡迎台灣各界，不論地域、黨派、宗教，都能參與促進兩岸發展的進程中，為兩岸民眾謀福祉。

對於陳菊與張志軍的此次會面，民進黨主席蔡英文周五也在其臉書上留言說，「『陳張會』走出狹隘的國共兩黨互動，是促進兩岸彼此更廣泛了解的重要起步」。

陳菊也表示，她在與張志軍會晤前，事先並沒有與蔡英文討論過會晤的事情，而在會談中張志軍也沒有提到蔡英文。她還強調說，此次會晤是「市長對話」。