港媒：「民意授權為佔中提供子彈」

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香港主要媒體星期一（6月30日）均廣泛報道了為期10天的民間全民投票在星期日晚公布點票初步結果的消息併發表評論。

香港《蘋果日報》說，港大民研錄得近80萬人次投票，扣除實體與電子重覆投票，實則約78.8萬人投票，佔全港人口近11%。真普聯三軌方案勝出，得逾33萬票，佔投票率42%；69萬人認為若政府政改方案不符合國際標凖，立法會應予以否決，佔投票率88%。

《蘋果日報》還以「民意授權為佔中提供子彈」為題引述泛民人士分析說，這次佔中全民投票最重要的的並非哪個方案勝出，而是有近79萬市民投票，「將支持真普選民意具體化，為佔中提供子彈」。

該泛民人士稱，「北京同特區政府要想清楚，如果要提有篩選方案，就等於同70萬市民為敵」。

香港《明報》頭版頭條標題是：「78萬人投票，三軌方案跑出」，小標題是：「88%稱政府方案不符標凖寧拉倒」。報道引述港大民研計劃總監鐘庭耀說，今次有近80萬人投票，是港人共同創造歷史、期望各方尊重民意，不應「輸打贏要」，又強調今次投票是合法、合憲讓市民表達意見。

報道還說，港政官員昨繼續為全民投票降溫，指「和平佔中」全民投票的結果是民意的一種，港府會「珍惜」，亦有責任聆聽，相信中央亦會同樣重視港人聲音。

報道稱，香港政務司長林鄭月娥同時強調，難以提出於法不合的方案給社會考慮。香港政府發言人昨晚亦不待結果便出稿回應，重申投票無法律效力，會尊重市民表達意見權利，但指考慮政改建議必須依法辦事。

英文《南華早報》在頭版刊登了「佔中」活動主辦者在真普選聯盟、人民力量和學聯成員的注視下，為佔中全民投票票箱開箱的大幅照片和報道。

《文匯報》則以「向『佔中』說不！」為題報道說，「違法『佔領中環』行動鼓吹透過『公民抗命』爭取所謂『真普選』，企圖在政改問題上要挾中央和特區政府，其涉及的非法抗爭手段及對香港帶來的潛在破壞引起公眾關注。」

報道說，「昨日香港多個團體相繼發起遊行及請願活動，向反對派發起的違法『佔中』及所謂『全民公投』堅決說不」。

香港《信報》發表題為「佔中公投不能漠視，審查民意走出狹路」的社評說，「必須指出的是，幾十萬人投了票，顯示香港人對政制民主化的期望攀上了歷年來新高點」。

社評認為，「應實事求是從一個更全面的角度去解讀公投的78萬投票；與此同時，尋求一個有最大公民參與比例、具有真正廣泛代表性的提名委員會組成，以充分體現公民集體選擇意志的民主成分，最終達致一個各方面都認同和接受的政改方案，未嘗不是走出當前政改之爭狹徑的可選出路」。

《星島日報》社評則認為，「公投令雙方企硬，為政改添憂」。社評說，政制發展民間公投昨晚結束，主辦者統計有接近80萬人投票，凖備以此為政改角力的「民意武器」，但這次公投亦令北京方面更加覺得要處處設防。「兩股勢力如果進一步硬碰硬，勢將增加政制發展觸礁的風險」。

社評說，香港特首梁振英已指出佔中公投沒有法律基礎。民間公投也確實沒有法律約束力，但如果視之為一次簽名運動，對幾十萬個簽名顯示的民意，也不能視若無睹。

評論還說，多人投票顯示對「真普選」的支持度，可以讓泛民派振振有詞，要求中央盡量降低特首參選門檻。但如果中央判斷香港近來連串發展，都是反對派的「奪權」部署，是社會「抗拒」中央的勢力不斷擴張，中央加強對香港失控的戒心，在特首選舉把關方面便會傾向進一步從嚴，與民主派就更加難談得攏。

（撰稿/責編：蕭爾）