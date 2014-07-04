中國媒體刊登韓國主張「東海」政治廣告

Image caption 中國首次允許韓方刊登政治廣告

中國國家主席習近平繼續國事訪問韓國行程之際，中國媒體《中國青年報》4日刊出一則頗為敏感的政治廣告，內容是韓國主張將「日本海」標記為「東海」。

據報導這是中國首次允許韓方刊登同類廣告。

就日韓標記「日本海」或「東海」的問題上，中方立場長期保持較為中立，這次中國容易官媒刊登韓國政治廣告，反映中韓關係更為微妙。

廣告題為「你知道嗎？」。刊登於《中國青年報》的第七版。除了文字，廣告配上東北亞的地圖，用英文標注「EAST SEA」。

廣告的內容指出，「從兩千年前開始韓國和日本之間的海域就被稱為『東海』，在中國和歐洲的各種古地圖上也發現了很多類似的證據。甚至在日本的古地圖上也能發現有多數被標記為『日本海』，有時還被稱為『SEA OF COREA』、『COREAN SEA』、『MER DE CORE』等。」

內容稱，「從這些證據來看，『東海』是從古到今被世人所使用的名稱。韓國正在努力把各國的標記更改為『東海』，希望更多的亞洲國家以此為契機，能夠明確標記『東海』。」

廣告的最末註明由韓國市民團體提供及附上一個由韓國外交通商部和東北亞歷史財團製作的網址以供參考。

據外媒了解，這一廣告由韓國誠信女子大學客座教授徐坰德刊登，早前同一廣告曾多次在《紐約時報》等美國媒刊登，積極宣傳韓國政治主張，這名教授過去在海外媒體上刊登過有關東海、慰安婦、獨島問題的廣告。

北京的媒體分析，如今隨著中日關係惡化，中韓之間日趨走近，中方是否改變在對該海域命名問題上的立場，值得關注。

對於習近平訪韓所達成的協議內容來看,韓聯社評論解讀認為:兩國達成包括朝鮮半島無核化、年內達成高水平中韓自由貿易協定等內容在內的一攬子協議，這可以看作建交22年來，韓中關係正在進入由經濟部門向全方位擴散的「政熱經熱」時代。

（撰稿：陳志芬 責編：蕭爾）