陳光標發聲明回應「世界首善」頒證事件

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 聯合國在新浪微博的官微發帖，間接否認授予陳光標「世界首善」證書。

江蘇富豪陳光標星期三（7月9日）發佈長微博，承認收到的「世界和平形像大使及世界首善」證書系「被騙」。

陳光標在星期三上午9時18分發出題為「『聯合國』騙子終於暴露，敗類不除不足以平民憤」的長微博，指責向其頒發該證書的「中國全球合作基金會」「當著世界媒體行騙，給中國人丟臉」。

陳光標的微博還稱，「中國全球合作基金會」「不僅向我頒發假證書，索要贊助費，現在還反咬一口說證書是由我提供的，騙子行徑暴露無遺」。

據陳光標在長微博中曝光的手機聊天記錄截屏顯示，他所稱的「騙子」是一個自稱「聯合國」工作人員的名叫「周璐璐」的女子。

陳光標在微博中說，「這個基金會連標哥這樣的名人都敢騙，不知道還欺騙坑害了多少中國同胞？」

而被指向陳光標授予「世界首善」證書的機構「中國全球合作基金會」稍早在其網站亦發表官方聲明，強調該基金會是位於紐約的一家非牟利組織，並澄清該機構並不能代表聯合國。該基金會聲明承認向陳光標頒獎，但聲稱證書是由陳光標主動提供的。

BBC中文網記者觀察到，在媒體報道頒獎事件後，「中國全球合作基金會」官網已將基金會主席和包括周璐璐在內的董事成員的照片和英文介紹全部刪除。

陳光標日前高調宣佈自己是獲得聯合國認證的「世界首善」，並向中國媒體展示其得獎證書，但聯合國在新浪微博的官微發帖予以間接否認，指證書上「聯合國」的英文名稱是錯的，引發輿論關注。

「中國全球合作基金會」在星期二發表的英文聲明說，向陳光標提供的基金會手冊清楚地註明，「該基金會不從任何方面代表聯合國」。聲明還稱，基金會工作人員向陳光標提供的名片上也標明了這點。

陳光標兩周前曾在紐約中央公園一家高級餐廳宴請當地窮人。基金會聲明稱，「在宴請當天，陳先生將一個自製的有著聯合國標誌的證書提供給我們，並要求向其頒發」。

聲明說，「我們以為這是一個誤解，我們再次向他明確表示，我們在任何方面均不代表、也不能代表聯合國，我們只能向他提供基金會本身的證書，後來我們也是這樣做的」。

但據陳光標公布的手機聊天記錄截屏顯示，一名微信名為「Lulu」的女子，主動邀請陳光標見面。該微信說：「陳總您好我是聯合國的璐璐。今天在中央公園見到您很榮幸！」微信還說，「不知道您是否有空見面，今天時間十分倉促希望我們可以見面詳談您頒獎和聯合國事宜」。

陳光標星期二在接受上海「澎湃新聞網」專訪時承認，「世界首善證書是「中國全球合作基金會」某負責人曾主動找到他授予「稱號」，而且事後還索要了三萬美元「贊助費」，「我可能是受騙了」。

人民網報道稱，這個基金會的自我介紹語言模糊，給人的印象好像是聯合國下屬組織。他們請到多名聯合國高層官員參加其舉辦的活動。

人民網援引一位熟悉內情的人士說，有不少華人專門打著聯合國的旗號舉辦各種展覽、推廣活動，針對的都是中國人。而這其中，一些聯合國官員和國家駐外外交官起到了不光彩的作用。他們明知有詐，卻在拿了錢的情況下，配合表演。

（撰稿/責編：蕭爾）