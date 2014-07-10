中國炫富女郭美美因賭博遭警方拘押

圖片版權 Xinhua Image caption 郭美美在2011年通過炫富成為名人

三年前在網上炫富而一夜成名的中國女子郭美美據報因賭球被北京警方拘捕。

北京市公安局在 微博上證實，有「中國炫富女」之稱的郭美美被北京警方抓獲。

該微博說，7月9日，北京警方經過縝密偵查，在掌握了大量證據後，「一舉打掉一個在世界杯期間組織賭球的犯罪團伙，抓獲團伙成員8名。」

警方說，這個團伙在境外賭博網站開戶，通過電話、微信等形式下注，進行賭球違法犯罪活動，郭美美在其中參與賭博。

北京警方說，郭美美對參與賭博的違法事實供認不諱，案件正在進一步審查中，但是沒有透露進一步詳情，包括賭博金額。

炫耀賭博

2011年6月，年僅20歲的郭美美通過微博炫富，聲稱自己是「中國紅十字會商業總經理」，在中國引發嚴重社會爭議。

雖然北京警方隨後進行的調查做出結論說，郭美美同中國紅十字會沒有任何關係，但這一事件使中國紅十字會聲譽嚴重受損，慈善捐款額大幅下降。

此前有報道說，郭美美好賭，曾在網上炫耀自己在澳門賭博的經歷。

澳門博彩業的一個追債網頁今年早些時候曾經發佈過郭美美欠下2.6億元賭資的信息。

隨後有人通過網絡報告說，郭美美找到了新的靠山，為她還清了近半數的欠款，欠債資料也從追債網上刪除，表明她暫時得以脫身。

（撰稿：躍生/責編：董樂）