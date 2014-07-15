圖片版權 ttf.com Image caption 今年的台北電視節將在九月間舉

台灣承辦台北電視節的影視公司總經理在北京出境時遭到扣留。其遭扣留原因尚未完全清楚，有猜測是因台北電視節曾接受新唐人電視參展有關。

去年的台北電視節因為新唐人電視的參展，使得中國及香港的近百家參展者集體退出，今年的台北電視節將在九月間舉辦。

台北電視節是由台灣政府的文化部主辦，據其網站上介紹說台北電視節是「提供一個串聯全球華語文市場的重要平台，更是亞洲龐大電視產業新興市場的重要入口」。

遭北京扣留的和展影視公司總經理徐嘉森，其公司是此一電視節的承辦單位。徐嘉森是在上周六於北京機場返台時遭扣留，據指他並未被告之遭限制回台的具體理由。

台媒《自由時報》轉述台北電視節執行長林銅城說，徐嘉森被告之「當局有事要他協助，會再聯繫他」，而他則回到北京家中等電話。

台灣海基會說目前正就此一事件向海協會進行了解，國民黨立委蔡正元則在臉書上說，徐嘉森通過渠道向他求助。

據蔡正元說徐嘉森的政治立場偏向綠營，他並表示＂除已運作各方管道搜集相關信息外，已規劃本周四親赴大陸參訪時，順勢了解本案相關情形，全力協助＂。

新唐人

與法輪功關係密切的新唐人電視去年是以自費參展參加台北電視節，其今年仍有意參加，而台灣文化部新修改的一些參展規定引起了學者的批評意在迎合中宣部排除新唐人。

台灣文化部除了取消自費參展外也設立了新的參展審查規定，這些規定被台大新聞研究所教授張錦華投書媒體稱為＂怪異規定＂，意在進行言論審查。

文化部長龍應台此前被問到這些新參展規定時則表示這是因為要求質量，張錦華則質疑文化部用質量審查的說法來掩蓋言論審查。

她在媒體投書中問說：「製作香港五十萬人遊行公投普選的媒體能通過審查嗎？政府『審查』大權在握，是否意在保護大型『聽話』業者，欺負最需協助的小型業者？」

台北電視節的審查結果將在本月底公布，新唐人電視則通過網絡要求台灣民眾的支持。

主持該電視台＂老外看中國＂節目的英國主持人郝毅博近日製作的一段影片，呼籲網民向台灣文化部反映，支持該節目參展並請文化部繼續堅持台灣的言論自由。

(責編：李莉)

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台北電視節承辦影視人士遭北京扣留，原因如果是曾接受新唐人電視參展有關，則表示中共干預台灣電視媒體自由的手已經到了【明目張膽】的地步。台灣朝野對此若不【堅守立場】嚴正以待，步香港現在身受的【後塵】不遠矣！

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>