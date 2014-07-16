廣州公車縱火案告破 賭博輸錢或成起因

圖片版權 CNS Image caption 公安部網站稱要嚴打嚴防地鐵公交嚴重暴力犯罪。

在廣州發生公交汽車爆炸起火之後，中國警方表示，縱火案件已經告破。

據新華社報道，15日19時46分，一輛301路公交車行駛至廣州市海珠區廣州大道南敦和公交站發生爆燃。截至16日晚，案件共造成2人死亡，32人受傷。

16日11時47分在白雲區抓獲犯罪嫌疑人歐某，嫌疑人25歲湖南男子。

據歐某交待，其因個人賭博輸錢、心生不忿，繼而在301路公交車上實施人為縱火。

目前，廣州警方已依法對犯罪嫌疑人歐某刑事拘留，案件正在進一步調查中。

在案發地點和公交車站，有市民獻花向遇難者表示哀悼。

配安全員

這起事件也成為中國近13個月來至少第六起公交縱火案。

中國今年發生多起公交汽車遭人縱火導致死傷的事件，包括近日7月份杭州公交縱火事件、4月份四川公交燃爆事件，2月份貴陽公交燃爆事件等。

公安部16日下午召開全國公安機關緊急視頻會議，部署進一步加強地鐵公交安全保衛工作。

當局要求各地公安機關要強化武裝巡邏，逐車逐站派出著裝或便衣警察執勤，重點車站推行民警定點安檢盤查、特警武裝巡控、武警把口巡邏、民警攜犬進站的「四位一體」防控模式，形成強大震懾。

當局還要求在每列地鐵列車、每輛公交車上配備安全員，配備必要的防護、防暴設施和器材。

（編譯：林杉 / 責編：路西）