圖片版權 Image caption 兩岸經濟合作委員會在北京和台北之間的磋商平台及聯繫機制

台灣陸委會副主任委員吳美紅周四（7月17日）在例行記者會表示，兩岸經濟合作委員會（經合會）第6次例會將在8月上旬在中國大陸舉行，但會談不會觸及《兩岸貨品貿易協議》後續協商，雙方已經規劃把下次協商訂在經合會之後。

吳美紅表示，經合會第6次例會的確切日期、地點，都尚未確定。

先前，媒體引述可靠消息指出，第六次兩岸經合會將在8月5日召開，地點以北京機會最高，會議的三大焦點將是服貿協議、貿貿協議以及解決台商投資障礙。

經合會不談貨貿

經合會是依據《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）第11條規定，在兩岸兩會（台灣海基會及大陸海協會）架構下所設立的磋商平台及聯繫機制，主要在處理ECFA後續協商議題之業務溝通，以及落實ECFA議定事項執行等相關事宜。

經合會每半年召開一次例會，在兩岸兩會機制下，由台灣經濟部、陸委會及海基會人員與中國大陸對等單位溝通。由於上次例會在台北召開，按兩岸輪流慣例，這次例會將在大陸舉行。

經合會設有貨品貿易、服務貿易、投資、爭端解決、產業合作、海關合作等 6個工作小組。

吳美紅指出，這次經合會例會的議題，將以6個工作小組的工作進展與未來規劃為主，也會報告雙方經貿團體互設辦事機構的後續情形，但由於會議時間緊湊，雙方不會利用這次經合會進行《兩岸貨品貿易協議》的談判工作。

這一次例會的主談人是台灣經濟部次長卓士昭，以及大陸商務部副部長高燕。

貨貿談判沒有時間表

兩岸自今年4月舉行第8次貨貿談判後，受到服貿卡關影響，加上貨貿談判進入深水區，貨貿新一輪談判時間遲遲未能敲定。

吳美紅強調，貨貿談判並不會有時間表，儘管中韓自由貿易協議（FTA）今年底會有結果，陸委會也希望ECFA後續協商能盡快完成，但更重要的是能在協商中爭取到應有的權益。

她說：「更要重視的就是能夠爭取到我們應該要有的項目、爭取到我們應該要有權益，所以要談的好也非常重要。」

她指出，台灣在兩岸貨品貿易協議談判中，希望爭取石化、面板、工具機和汽車等產業較優惠的降稅安排，至於弱勢產業如紡織、陶瓷、石材希望能夠列為排除降稅項目或延長調適期。

吳美紅表示，在《兩岸協議監督條例》的草案還沒通過之前，陸委會還是依照現行《兩岸人民關係條例》規定進行協商，並依照目前監督條例草案的規定，向國會報告、與公眾溝通。

至於服貿後續程序方面，《兩岸協議監督條例》必須先通過，服貿才能進入實質審查。為讓服貿重燃希望，陸委會正積極拜會立院各黨團，努力爭取《兩岸協議監督條例》排入立法院二次臨時會議程。

（責編：董樂）

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兩岸第六次經合會下月在大陸舉行。平情而論，發展經貿以利民生乃共同的目標(在中共而言，以利黨生實大於民生)，唯獨在合作的當兒，必須把一切【政治手段】【挪移】，純粹在商言商，信守貫徹達成的協議，不以這樣那樣的藉口悔約毀約。然而，中共過去這方面的不良紀錄實在太多了，要確保中共信守協約，要減低台灣各方面的風險，牽引外資參予其中，尤其是那些花旗的，對這個寡信輕諾的對手起碼產生制衡與投鼠忌器的作用。【勾結】外國勢力，不正是這個政權最【害怕】也最令它【望而生畏】的嗎？為保自身的安全，【盡情勾結】又何妨？中國共產黨自己不也是這樣走過來的嗎？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>