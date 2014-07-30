周永康：習近平反腐的逗號還是句號？

圖片版權 BBC World Service Image caption 習近平反腐根本目的是維護和鞏固共產黨的執政。所以，必然是「殺雞儆猴」式的，點到為止。

中國新華社29日以69個字捅破了周永康這層窗戶紙後，中國官媒從隻字不提到「連篇累牘」，「康師傅」可以熱氣騰騰的端上桌了！

「黨的喉舌」《人民日報》30日發表評論文章說，中共中央的決定彰顯了「治國必先治黨、治黨務必從嚴」的決心。

決心是什麼? 「誰都不要心存僥倖，計算『不出事』的概率；誰都不能藐視法紀，存有進了『保險箱』的幻覺。」

「句號」不見了

這個「誰」是誰？《人民日報》在說誰呢？

《人民日報》旗下的人民網說話顯然更鬆快點兒。它跟著發表了題為《打掉大老虎周永康，不是反腐句號》的評論。

「老虎再大，只要為非作歹，觸犯黨紀，就難逃鐵籠」。「反腐不會止步，調查周永康是階段性一步，絕不是句號。」

但是，文章發表幾個小時後，再上網搜索，結果是「您要查看的頁面不存在」。十幾個小時後記者再次搜索，仍然「不存在」，「句號」不見了。

把文章從網上摘下來，中國當局是否擔心「絕不是句號」引起聯想？

人在北京的BBC中國事務總編凱瑞說：「宣佈對周調查，習近平主席把中國最高層政治的規則守則給撕碎了。其他政治元老會擔心他們會不會是下一個」。

凱瑞說，公開周案，「中國政治進入了摸著石頭過河的階段」（ China's politics moves into uncharted territory）

圖片版權 BBC World Service Image caption 文章發表幾個小時後，再上網搜索，結果是「您要查看的頁面不存在」。十幾個小時後記者再次搜索，仍然「不存在」，「句號」不見了。

周老虎 死老虎

不過，曾任北京分社社長的香港《南華早報》主筆黃忠清在接受我的電話採訪時說，如果按《人民日報》的評論所說，「黨紀面前人人平等，黨內沒有特殊黨員」，習近平反腐要做的還差得很遠。人民網發文說打掉周永康不會給反腐劃上句號，文章發出又被摘下來，本身就耐人尋味。

黃忠清說，周永康說到底不過是一隻「紙老虎和死老虎」而已。習近平真的要打虎，已退休和現任的中國領導人中，更大的「活老虎」還有的是。

新加坡國立大學研究員陳剛稍早時接受我的採訪時分析說，「不管職位有多高，涉及腐敗都要一查到底」是中共的既有言辭。如果按照這個明面上的原則，現任的和已經退休的最高層領導都有面臨調查的可能。

但是，陳剛說，周永康雖然曾任政治局常委，但周案有特殊性，是薄熙來案帶出來的。如果按照「刑可上常」這個路子查下去的話，習近平會遇到阻力。

香港大學政治與公共行政學副教授朱江南稍早接受BBC 中文網採訪時說，習近平「打下」一個政治局常委，是彰顯其政治能力和膽略的好例證。但是，打下周永康以後怎麼辦，是習近平要仔細斟酌的。習近平班子顯然希望把反腐真正的制度化，形成常態，而不像以往總是運動式的。

習近平想幹什麼

但是，《南華早報》主筆黃忠清說，中國的腐敗已經是「制度性腐敗」，如何「制度性反腐」？25位政治局委員、200多名中央委員，「不乾淨」的有多少？5000多名省部級官員中，目前被查落馬的只有35人左右，冰山一角而已。

黃忠清說，從外媒的報道中，已經點名的「老虎」，比周永康更大的有的是，習近平敢打嗎？

敢嗎？黃忠清說，那就要看習近平想幹什麼，是想把共產黨搞垮還是鞏固共產黨的統治。

黃忠清說，如果真的是老虎蒼蠅有一個打一個，必然要把共產黨打垮，習近平也把自己打垮。

習近平反腐根本目的是維護和鞏固共產黨的執政。所以，黃忠清認為，習近平反腐必然是「殺雞儆猴」式的，點到為止。這一次只不過點的重了點而已。

（責編：尚清）