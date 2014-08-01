開庭前夕 英私人偵探之子獲准探望父母

Image caption 韓飛龍之子哈維（Harvey Humphrey）對BBC記者說，他的父母目前「身體狀況良好」。

將於8月8日在上海受審的英國私人偵探韓飛龍（Peter Humphrey）之子日前獲准探望父母。

韓飛龍與其妻子虞英曾受雇於英國最大的醫藥製造商葛蘭素史克（GSK），上海檢方稱，這對夫婦「非法交易大量中國公民的個人信息」，並從中牟取暴利。

周五（8月1日）韓飛龍之子哈維（Harvey Humphrey）對BBC記者說，他的父母目前看上去「身體狀況良好」。這是自去年被逮捕後，韓飛龍首次見到19歲的兒子。他目前被關押在上海。

「被騙了」

韓飛龍和他的調查公司中慧公司（ChinaWhys）於去年4月受雇於GSK，著手調查該公司的一名前雇員。

上月，韓飛龍對英國媒體稱，GSK在雇用他前，並沒有告訴他這家公司所受到腐敗指控的嚴重程度。他是在對GSK懷疑的舉報人調查結束後，才被告知具體細節的。他說自己「被騙了」。

中國警方表示，GSK在中國「大規模系統性行賄」證據確鑿。GSK中國區前最高層主管賴利（Mark Rilley）和十幾名高管等均被指為嫌疑人。

在英國，英國嚴重詐騙調查局（SFO）已對其「營商手法」展開刑事調查。SFO此前證實，這次調查範圍包括葛蘭素史克公司及其附屬企業。

（撰稿：歐陽誠；責編：李莉）