萬人加入搜捕，新疆警方擊斃9人

圖片版權 Getty Image caption 本周，新疆暴力衝突不斷。周一，新疆喀什地區莎車縣發生一起暴力襲擊事件。

周五（8月1日），新疆警方在經過了四天偵查後，在和田地區擊斃了9人，抓獲1人。中國官方將這起案件稱為「暴恐團伙案件」，並將死者稱為「暴徒」。

官方通訊社新華社在一則簡短的消息中稱，「8月1日12時15分許，群眾在墨玉縣普恰克其鄉一玉米地發現暴徒蹤跡。公安民警和3萬餘名群眾合力圍捕暴徒，將其逼至一廢棄民房。」

衝突不斷

本周，新疆地區暴力衝突不斷。周一，喀什地區莎車縣發生一起暴力襲擊事件。中國官方稱，這起事件造成「數十名維漢族群眾傷亡」。當局將這起事件定義為「嚴重暴力恐怖襲擊案件」。

周三（7月30日），新疆喀什清真寺伊瑪目居瑪·塔伊爾大毛拉在主持完晨禮後被殺害。次日，官方發佈消息稱，該案已經成功告破，二名嫌疑人被民警擊斃，另一人被抓獲。

過去一年，數百人在新疆地區的衝突中喪生。這些人中有維吾爾人，也有漢人。流亡海外的維吾爾組織稱，正是因為中國政府的新疆政策，才造成了這樣一個局面。但北京方面始終對此否認。

「事關大局」

中國當局將這些暴力衝突歸咎為「恐怖分子」所為。周四，中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區黨委書記張春賢在《求是》雜誌發表文章，稱新疆局勢「事關全國改革發展穩定大局」。

張春賢還將南疆稱為中國的「反恐維穩」重點地區。他要求當地幹部下決心在改善民生上取得突破。

（責編：李莉）