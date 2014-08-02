高雄氣爆罹難者法會 家屬怒嗆馬英九

Image caption 馬英九安慰罹難者家屬，希望撫平家屬的傷痛。

台灣總統馬英九赴氣爆事件罹難者靈前上香致意，並且慰問受害者家屬，但遭家屬要求給交待。

馬英九周六（2日）變更行程南下高雄，首先前往高雄市三多路與凱旋路口氣爆意外現場，視察救災，同時慰勞救災警消和國軍弟兄。馬英九隨後前往醫院探視傷患和家屬，並到高雄第一殯儀館向罹難者致意。

馬英九在勘災時表示，未來所有縣市地下管線的安全問題，請行政院長江宜樺邀相關部會清點檢討，務必讓類似事件不再重演。

至於意外發生的原因，馬英九表示，事發原因大家都很關切，行政院已成立工作小組，進行專案行政調查，希望在最短時間找出原因。

馬英九表示，高雄氣爆事件帶給全國人民非常大的震撼，中央和地方全力合作，全力投入相關搜救、安置、復原工作。

稍後，馬英九轉往高雄802醫院探視傷患和家屬，並且針對氣爆事件的發生做出回應。他說，地下管線的存在，對現代化都市而言無法避免，但能透過周延的設計和有效管理，可以把風險減到最低。

媒體詢問，政府會對這次意外從重究責嗎？馬英九表示，行政調查即將展開，司法調查也已經開始，追究相關責任的調查不會鬆懈。

馬英九隨後前往高雄第一殯儀館參加氣爆罹難者法會，向罹難者致意，並且慰問家屬。

馬英九臉色凝重，在罹難者靈前九十度鞠躬致意，並且逐一安慰現場數十位家屬，彎著腰和每一位家屬握手並且輕拍家屬肩膀，希望安撫家屬悲傷的心情。

一名家屬悲傷和不滿的情緒，在馬英九和她握手時，終於壓抑不住，大聲要求馬英九給真相。她是一名罹難商人的女兒，她說當天打電話查詢父親的下落時，各單位竟然互踢皮球，讓她難以接受。她對著馬英九大喊：「兇手是誰!?」她要求馬英九把意外的原因查清楚，給大家一個交待。

截至目前為止，高雄氣爆意外已造成28人死亡，287人受傷，其中有50人重傷，另有2人失蹤。

Image caption 馬英九在罹難者靈前鞠躬致意。

Image caption 高雄市長陳菊在罹難者法會上拭淚。

（責編：路西）

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