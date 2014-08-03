中國官媒大爆郭美美涉嫌賭博被刑拘內幕

圖片版權 Xinhua Image caption 郭美美的微博令紅十字會捐款下跌是任何人都始料不及的

中國各大媒體從周日（8月3日）起大篇幅詳細報道炫富女郭美美的賣淫、賭博、被包養細節，澄清她與中國紅十字會之間毫無關係，使她成為繼前中共中央政治局常委周永康被審查後，一周之內的又一熱門新聞人物。

郭美美今年7月上旬因世界杯期間涉嫌賭博被北京警方刑事拘留。

其後，她在三年前網上炫富而曝光的深圳商人王軍也在7月下旬被拘留。

中國官方新華社周日詳細報道了郭美美和被刑拘的原因和「內幕」，引述她和王軍對損害中國紅十字會聲譽的「悔恨」與「歉意」。

包養

新華社的這一報道被中國其他各大媒體紛紛轉載，其中所透露的內容證實了網民長時間以來對兩人關係的揣測。

該報道引述北京警方消息稱，「郭美美供認了在世界杯足球賽期間參加賭球以及組織賭博的違法犯罪事實，並供認了長期參與賭博活動、為牟取暴利開設賭局的犯罪事實。」

報道還引述王軍承認，與郭美美之間實際上是「包養」關係。王軍本人也因涉嫌「刑事犯罪」被拘留，不過報道沒有詳細說明「刑事犯罪」的具體內容。

據辦案警察透露， 「郭美美通過網上聯絡、熟人介紹及主動搭訕等多種方式，多次與人進行性交易，每次的價碼達數十萬元。」

根據新華社的報道，為調查郭美美一案，「北京警方聯手廣東、湖南等地公安機關成立專案組」，顯示有關當局對郭美美案的重視。

另外，警方還注意到，圍繞郭美美的諸多消息，「都疑似有幕後推手進行網絡炒作。對此，警方正在深入調查中。」

由此來看，郭美美案應該還會有更多的人和內幕將被曝光。

百年紅會

2011年6月，年僅20歲的郭美美通過微博炫富，聲稱自己是「中國紅十字會商業總經理」，在中國引發嚴重社會爭議。

雖然北京警方隨後進行的調查做出結論說，郭美美同中國紅十字會沒有任何關係，但這一事件使中國紅十字會聲譽嚴重受損，慈善捐款額大幅下降。

在新華社最新揭露郭美美的報道中，郭美美和王軍都「悔恨」將與他們沒有關係的中國紅十字會「推進了輿論漩渦，進而引發慈善信任危機」。

郭美美被刑拘時就曾一度引起網民的高度關注，而周日隨著官媒曝光該案細節、其他媒體對這一案件的大規模報道，難免讓外界關注中國媒體「熱炒」郭美美案的原因。

在各家媒體都推出有關周永康的報道後，郭美美一案無疑讓焦點有所轉移。

分析認為，郭美美一再炫富所傳播的奢靡之風與當局所大力進行的反腐行動背道而馳；郭美美事件殃及一個本應從事人道救助的「清水衙門」，也令當局必須為紅十字會洗清這一「污點」，鞏固自身的公正與權威。

（撰稿：羅玲 責編：橫路）