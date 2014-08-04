中國調查兩名加拿大人「盜竊國家機密」

圖片版權 Reuters Image caption 一周前加拿大總理史蒂芬·哈珀（Stephen Harper）首次公開指責中國進行網絡間諜活動

中國媒體報道說， 中國安全部門調查兩名加拿大公民因為他們涉嫌竊取中國國家秘密，目前案件正在審理中。

據報道，加拿大公民是凱文·高（Kevin Garratt）和朱莉亞（Juliadawn Garratt）涉嫌竊取中國家軍事和國防科研秘密，他們於8月4日被遼寧省丹東市國家安全局依法審查。

加拿大媒體報道說，他們在中國靠近朝鮮的邊境地區開咖啡館，提供「邊界地區最好的咖啡」。他們的咖啡館很受旅遊者歡迎。

這對自1984年就開始在中國生活的來自溫哥華的加拿大夫婦被中國當局指控從事間諜和盜竊國家機密活動。他們的咖啡館自2008年開張，之前他們在中國南方教書。

這對加拿大夫婦除了開咖啡館，還幫助那些希望訪問鴨綠江另外一側的神秘國度朝鮮的遊客策劃行程。

加拿大《環球郵報》報道說，53歲的凱文·高性情溫和，西方記者都知道他對於微妙的中朝關係有很強的判斷力。

這對加拿大夫婦被中國安全部門調查令一些觀察者吃驚。曾經在加拿大駐北京使館作過外交官，現在做大學教授的查爾斯·博爾頓說，這種事情從來沒有發生過，完全沒有先例。

他指出不到一周前加拿大總理史蒂芬·哈珀（Stephen Harper）首次公開指責中國進行網絡間諜活動。他說哈珀政府明確指認盜竊機密者來自中國，這種做法很少見。顯然中國對此感到不快。

盜竊國家機密在中國是十分嚴重的犯罪。在法律上國家機密的定義由國家保密局規定，也就是取決於官方解釋。

（撰稿/責編：橫路）