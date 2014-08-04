台灣高雄氣爆意外 檢方連夜搜索嫌疑業者

圖片版權 CNA Image caption 截至目前為止，高雄石化氣爆造成28人喪生，305人受傷，另有2人失蹤。

台灣石化氣爆事件發生超過72小時，檢方連夜搜索榮化與華運倉儲，但並未逮人訊問。

高雄地方法院檢察署分析相關業者有意滅證卸責，周一（4日）晚上兵分兩路搜索李長榮化工及華運倉儲實業公司，查扣業者之間有關輸送丙烯的大批數據，以便厘清氣爆發生的原因以及相關責任。

稍早，高雄地檢署勘驗凱旋路和二聖路口下方箱涵管線，確認榮化的4吋丙烯管線有一處長寬7X4公分的補丁破洞，可能就是肇禍的漏氣點。

至此，這一次石化氣爆意外的原因似乎有了眉目，榮化看來難辭其咎。

但是，只有榮化有責任嗎？事實上，雨水下水道箱涵是排水之用，依規定不能掛管線，但內部卻有三家石化業者的管線，除了榮化之外，還有中石化和中油的管線。這也就是說，肇禍管線是黑管，疑似業者私自掛上的。業者違規，高雄市政府不知道嗎？市政府說，年代久遠，還要再調查。

核准埋設丙烯管線的人，有沒有責任？負責監督和管理管線的人，沒有責任嗎？氣爆的原因也將決定責任的歸屬，管線疑似遭到鏽蝕破洞？或是設計不良？外力破壞？這將影響榮化、中油或其他公司是否應負法律責任。

根據調查，這條出事的石化管線是1990年核准埋設的，當時的高雄市長是現任副總統吳敦義。

經濟部表示，石化管線目前沒有專法管理，中油要埋管線須向地方政府申請許可，經過高雄市府許可才能動工。當初是高雄市政府核准榮化可以埋設管線，應由高雄市政府負責監督管理管線。但是，高雄市政府指出，有關丙烯等石化管線，沒有任何法源授權市府管理及監督。

顯然，中央和地方政府互推責任，出事的石化管線是處於無人管理的狀態。

更糟糕的是，這條奪命管線多年來竟無檢修，出事後大家也是互踢皮球。使用者榮化說，管線是中油埋設和擁有，榮化並委托中油檢修，但中油包商表示並未受托，請榮化拿出合約證明。

丙烯輸送管線當晚出現異常時，榮化未通報，也未巡查管線，也是明顯的疏失。

以上種種疏失，加上救難單位最後關頭找不到禍源，終於釀成大禍。

截至目前為止，高雄石化氣爆造成28人不幸喪生，305人受傷，另有2人失蹤。

以目前的狀況來看，相關人員涉及業務過失傷害、業務過失致死、公共危險罪，公務人員涉及廢弛職務釀成災害罪。至於環保法令等相關的行政責任歸屬，企業最重可能停業，還有巨額賠償。

（責編：橫路）