高智晟家人確認其已如期獲釋

圖片版權 AFP Image caption 高智義說，他目前正與高智晟在一起，但希望媒體不要打擾高智晟，「媒體採訪，以後再說。」

周四（8月7日），中國著名維權律師高智晟被刑滿釋放。此前，他曾因「煽動顛覆國家政權罪」被判有期徒刑三年。

「他是今天獲釋的，目前正在（烏魯木齊）岳父的家中，」 高智晟的哥哥高智義對BBC中文網記者確認。

高智義說，他目前正與高智晟在一起，但希望媒體不要打擾高智晟，「媒體採訪，以後再說。」據悉，高智晟出獄前，高智義曾連續多日帶著新衣服，在新疆沙雅縣等候。

國際關注

本月，西方外交官和媒體對高智晟的去向多有關注。英國外交部人權小組8月1日在推特上發文，呼籲中國政府如期釋放高智晟。「距離中國維權律師高智晟被釋放回家只有一周了。（我們）希望他能夠平安回到親人和朋友的身邊，」這則推文說。

與此同時，美國國務院分管人權事務的助理國務卿馬林諾夫斯基（Tom Malinowski）在7月28日的新聞發佈會上說，「美國政府敦促中國當局如期於8月7日釋放高智晟，並讓他和家人團聚，不對其行動加以騷擾和限制。」

現年50歲的高智晟因多年處理維權案件聞名，但也備受爭議。高智晟於2006年被吊銷律師執業執照，並於同年12月被中國法院以「煽動顛覆國家政權罪」被判入獄三年，緩刑五年。