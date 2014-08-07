中國在WTO的稀土上訴案終裁敗訴

2014年8月7日

圖像加註文字， 中國出產全世界稀土總量的90%以上。

世界貿易組織WTO周四（7日）裁決，中國就美國、歐盟和日本投訴中國限制稀土出口的上訴案敗訴。

世貿組織的這份裁決書說，中國沒有顯示出它對稀土、鎢、鉬的出口所採取的一系列配額限制措施是合理的。

稀土是國防工業生產以及製造包括iPhone、磁盤驅動器和風力渦輪機在內的現代科技產品的重要成分。

中國出產全世界稀土總量的90%以上，但從2010年起，中國宣佈限制稀土的出口量，並稱此舉是為了減少污染和保護稀土資源。

在中國限制稀土出口後，國際稀土價格飆升了百分之幾百。

美國、歐盟和日本投訴說，配額限制措施讓中國公司在混合動力汽車電池、風力渦輪機和節能照明等產品的生產競爭方面佔據優勢。

普遍預期，中國在世貿組織的稀土上訴案會敗訴，因為此前中國已經在一個類似的出口商品案中敗訴。

現在中國受到世貿組織裁決的約束，將不得不撤銷對稀土和鎢、鉬的出口配額限制。

中國此前申辯說，對稀土、鎢和鉬的出口設置配額，是為了防止過度開採，這一政策是中國可持續發展的重要組成部分。

中國商務部在一份聲明中說，中國會認真評估這項裁決，繼續改善其對資源消耗產品的管理，符合與WTO一致的方式，促進自然資源的保護，維持與實現可持續發展的公平競爭。