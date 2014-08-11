馬英九呼籲朝野合作避免台灣邊緣化

圖片版權 CNA Image caption 馬英九在這場記者會上神情凝重。

台灣總統馬英九呼籲在野黨停止霸佔國會主席台，放棄暴力杯葛，「千萬不要贏了惡斗，卻輸了台灣」。

馬英九總統周一（11日）在記者會上表示，為避免台灣在亞太地區被邊緣化，兩岸經貿合作是無法迴避的議題，朝野應該不分彼此，共同合作，理性務實面對，不再讓台灣停滯不前。

近日來，台灣天災人禍不斷，正值多事之秋。總統府此刻召開記者會，吸引近百位中外媒體記者前往採訪，把新聞發佈室擠得水洩不通，連走道都擠滿了新聞記者。

「總統蒞臨！」新聞官大聲喊道，頓時一片肅靜。馬英九總統凖時步入會場，步履顯得沉重，整個人也略顯削瘦，攝影記者一陣搶拍，鎂光燈不停閃爍。

馬英九表情凝重，聲音略為低沉，他針對氣爆事件以及台灣經濟後續發展發表談話，有條不紊陳述政策和理念，其間交錯著攝影記者拍照的哢察聲響。

機會極大化、風險極小化

馬英九提到，《亞洲華爾街日報》日前刊出名為〈台灣自甘落後〉（Taiwan Leaves Itself Behind）社論，批評台灣當前自我孤立的社會氛圍，引發不少共鳴。

馬英九指出，《兩岸服貿協議》過不了，有些人認為根本就是反對中國大陸，要讓協議簽不成；就像《亞洲華爾街日報》報社論所說，這只會傷到自己，有沒有必要這樣？

馬英九認為，台灣與大陸關係太密切，兩岸關係是機會極大化、風險極小化過程，不可能永遠不和中國大陸打交道。

馬英九進一步表示，以《亞洲華爾街日報》為例來說明，並非挾洋自重，是要讓大家知道國際社會也都在看台灣，都覺得可惜台灣沒有趕快趕上周邊國家開放的速度，卻因為國內的政治惡斗，耽擱了重大的經濟日程。

馬英九再次呼籲在野黨應停止霸佔國會主席台，放棄暴力杯葛，否則台灣經濟命脈怎麼辦？

馬英九誠懇希望所有關心台灣的人，不分黨派與立場，都應以台灣最高、人民最大利益為重，停止政治惡斗。

馬英九表示，大家一定要同心協力、讓台灣繼續向前走。「台灣是我們唯一的家園」，向前邁進是唯一選擇、無路可退、一定要勇往直前。他說，「千萬不要贏了惡斗，卻輸了台灣」。

不排除「馬蔡會」

媒體提問，是否要和民進黨主席蔡英文會面，共商國事？馬英九表示，「我從來沒有排除過」，也非常樂於就這些議題交換意見。

馬英九指出，蔡英文本身也是財經專家，對台灣所面對的經貿處境，「我相信比我更了解」，怎麼樣來解決，相信蔡英文一定也有自己的想法，他很樂於來進行。他說，「朝野同心、其利斷金，這是我們由衷的期望」。

針對馬英九不排除與民進黨主席蔡英文會面，民進黨發言人徐佳青說，已經講了太多次，不值得再回應。

氣爆災區淹水

圖片版權 CNA Image caption 氣爆災場部分區域因連日暴雨淹水。

近日大雨造成高雄氣爆災區淹水，讓災情雪上加霜。行政院發言人孫立群表示，經濟部已調派17部抽水機，常駐災區隨時運用。

針對高雄石化氣爆意外事件，馬英九表示，高雄人的事，就是全台灣的事，

他要求中央政府各部會集中人力、物力，支援高雄市政府救災工作，一定要讓災民感受到中央政府與全國人民關心與支援。

馬英九表示，「重建家園、查明真相、預防重演」是處理氣爆的三原則，中央和地方政府會全力執行。

（責編：葉靖斯）

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讀者反饋

想吸共產黨奶水，台灣總統真無恥!

<strong>未署名</strong><br/>

台灣人願意 "贏了生意, 卻輸了公司"?

馬總統告誡台灣人"千萬不要嬴了惡鬥, 卻輸了台灣" 我贊同. 國家不斷內訌就不可能有健康的發展, 而經濟又是發展的重中之重, 所以為了人民的福祉, 朝野兩黨對經濟發展的方向必須謀求共識.

但馬總統認為: "台灣與大陸關係太密切，兩岸關係是機會極大化、風險極小化過程，不可能永遠不和中國大陸打交道。" 此話則有問題. 因為實情是,已有不少台商在大陸投資設廠並賺大錢, 但結果對台灣經濟/社會的貢獻如何? 台商對大陸的依賴越深, 對兩岸關係的平衡會產生什麼後果?

"機會極大化、風險極小化" 不就是要分散風險, 別將全部雞蛋放在同一籃子上嗎?

<strong>香港仔, 香港</strong><br/>