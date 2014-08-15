英媒：鄧小平題材電視劇為今日政治服務
英國《衛報》報道了中國央視播出系列電視劇《歷史轉折中的鄧小平》的消息，稱該劇服務於現任最高領導人的方略。
報道說，中國官方報紙驚呼該劇第一集「就像典型的好萊塢政治驚險片」，但它不是中國版的《紙牌屋》，雖然劇情展現了中國歷史上一段驚濤駭浪的時期。
《歷史轉折中的鄧小平》在鄧小平誕辰110週年前推出，共48集，描述了鄧小平復出政壇後推動改革開放的努力；劇本創作用了3年，耗資1.2億元人民幣（117萬英鎊），據信拍攝製作過程由黨的有關機構監督指導，官方報刊則發表評論，強調習近平對鄧小平的尊崇。
報道說，在中國當局眼裏，影視作品的教育功能和娛樂功能一樣重要，並引述一名在澳大利亞的中國問題學者說，除了紀念鄧小平誕辰之外，習近平也要把自己的觀點揉進這部電視劇裏，突出鄧的某些方面，淡化另一些方面，由此使該劇為他的政治議程服務。
這樣一部時間上如此貼近今天的中共歷史劇情片很少見，業內人士承認在前幾年這種片子幾乎不可能拍，即使設法拍成了，內容也不可能像這部片子那麼豐富。
政治任務
報道說，《環球時報》社論認為這部電視劇有「顯著進步」，但還是沒有觸及有些依然敏感的問題，另外一些則間接提到或簡略帶過。《歷》劇的年代定在1976-1984年，迴避了鄧在文革中兩次挨整和1989年武力鎮壓天安門學生運動。鄧小平1997年去世。
《歷》劇的編劇對中國媒體承認，1984年以後的歷史太難寫，有些可以成書但很難寫入劇本。電視劇中出現了那段歷史時期的重要人物，包括華國鋒和胡耀邦；中國媒體稱這是首次。
《衛報》說，這部電視劇的收視率得益於官方媒體的大力宣傳，以及鄧小平故鄉四川省各級官員的努力，包括廣安的宣傳部門發手機短信敦促官員們看電視劇並組織討論，其他省市也有報道稱當地黨政官員、學校和公眾被要求安排看劇和討論。
而且，中國官媒強調了紀念鄧小平誕辰和深化改革之間的傳承關係。
文章最後指出，習近平就任黨總書記後整合權力之迅速令許多人驚訝，並把他跟鄧小平和毛澤東作比較。
（編譯：郱書 / 責編：路西）
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