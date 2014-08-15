英媒：鄧小平題材電視劇為今日政治服務

圖片版權 AP Image caption 1984年12月9日，英國時任首相撒切爾夫人在北京與時任中國總理趙紫陽交換香港主權回歸協議書。趙紫陽是否以及如何出現在這部電視劇裏，是很多人的關注。

英國《衛報》報道了中國央視播出系列電視劇《歷史轉折中的鄧小平》的消息，稱該劇服務於現任最高領導人的方略。

報道說，中國官方報紙驚呼該劇第一集「就像典型的好萊塢政治驚險片」，但它不是中國版的《紙牌屋》，雖然劇情展現了中國歷史上一段驚濤駭浪的時期。

《歷史轉折中的鄧小平》在鄧小平誕辰110週年前推出，共48集，描述了鄧小平復出政壇後推動改革開放的努力；劇本創作用了3年，耗資1.2億元人民幣（117萬英鎊），據信拍攝製作過程由黨的有關機構監督指導，官方報刊則發表評論，強調習近平對鄧小平的尊崇。

報道說，在中國當局眼裏，影視作品的教育功能和娛樂功能一樣重要，並引述一名在澳大利亞的中國問題學者說，除了紀念鄧小平誕辰之外，習近平也要把自己的觀點揉進這部電視劇裏，突出鄧的某些方面，淡化另一些方面，由此使該劇為他的政治議程服務。

這樣一部時間上如此貼近今天的中共歷史劇情片很少見，業內人士承認在前幾年這種片子幾乎不可能拍，即使設法拍成了，內容也不可能像這部片子那麼豐富。

政治任務

圖片版權 AP Image caption 鄧小平1984年與時任美國總統里根會談。

報道說，《環球時報》社論認為這部電視劇有「顯著進步」，但還是沒有觸及有些依然敏感的問題，另外一些則間接提到或簡略帶過。《歷》劇的年代定在1976-1984年，迴避了鄧在文革中兩次挨整和1989年武力鎮壓天安門學生運動。鄧小平1997年去世。

《歷》劇的編劇對中國媒體承認，1984年以後的歷史太難寫，有些可以成書但很難寫入劇本。電視劇中出現了那段歷史時期的重要人物，包括華國鋒和胡耀邦；中國媒體稱這是首次。

《衛報》說，這部電視劇的收視率得益於官方媒體的大力宣傳，以及鄧小平故鄉四川省各級官員的努力，包括廣安的宣傳部門發手機短信敦促官員們看電視劇並組織討論，其他省市也有報道稱當地黨政官員、學校和公眾被要求安排看劇和討論。

而且，中國官媒強調了紀念鄧小平誕辰和深化改革之間的傳承關係。

文章最後指出，習近平就任黨總書記後整合權力之迅速令許多人驚訝，並把他跟鄧小平和毛澤東作比較。

（編譯：郱書 / 責編：路西）

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