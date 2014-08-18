中國食藥監局領導又遭人大代表實名舉報

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 馬文芳（左）與張譯（中）聯名舉報中國食藥監總局高官。

中國全國人大代表馬文芳及河南省人大代表張譯在微博上發文，舉報國家食品藥品監督管理總局副局長吳湞等多名食藥監總局官員瀆職。

本身是遼寧依生生物製藥有限公司董事長的張譯首先在新浪微博上發表了一篇長微博文章，表示與同樣來自河南的鄉村醫生馬文芳聯名舉報食藥監總局副局長吳湞瀆職、食藥監總局藥品審評中心副主任尹紅章幾中檢所所長沈琦等官員玩忽職守、濫用職權，涉嫌瀆職。

舉報緣自遼寧依生生物製藥有限公司開發生產的117批狂犬疫苗。據張譯表示，這些疫苗送檢後，因為國家食品藥品監管總局一紙「不予以簽發」通知，正面臨超期報廢。

這將為企業帶來超過4億元人民幣的損失。

據張譯透露，遼寧依生曾質疑說，依法送檢就該依法抽檢，合格不合格要告知，「不予以簽發」到底是什麼意思？

但食藥監總局的回應是：此前這家企業有過疫苗抽檢不合格的歷史，所以即使這117批抽檢合格，也不予以批簽發，否則有風險。

涉及疫苗批簽

根據中國現行的政策規定，作為生物製品，疫苗的審批比普通藥品監管更嚴格，實行的是「批簽發」管理。因此，每一批製品上市都要強制性檢驗，檢驗不合格的不得上市。

不過，按照批簽發管理辦法，如果疫苗符合要求，簽發合格證；如果不符合要求，簽發《不合格通知書》。並沒有「不予以簽發」的說法。

張譯表示，曾為此和遼寧依生的其他代表前往國家藥監總局交涉，而食藥監總局副局長吳湞和中檢生物製品檢定所所長沈琦一直都在強調，這樣做是為了控制可能產生的風險。

他說，當企業要求複檢時，又遭到了吳湞的拒絕。

張譯還透露，遼寧依生已經不是第一次遭遇批簽發的「門檻」。2008年5月到8月，遼寧依生向中檢院送檢了六批25亞批共25萬多份狂犬疫苗，時隔六年至今石沉大海，中檢院沒有給合格或者不合格通知。

這批狂犬疫苗有效期是三年，無奈之下只能銷毀處理，造成企業損失3300多萬元。

張譯還聲稱，與此同時，其他一些企業生產的狂犬病疫苗雖然都有問題，卻順利通過批簽發並在全國市場銷售，直到後來才被叫停。與此同時，食藥監總局生物製品檢定所三名幹部又突然被暫停工作。

馬文芳在其個人微博上轉發了張譯發表的博文，並表示，也已就此事向有關部門實名舉報了食藥監總局相關部門領導。

馬文芳還批評說，食藥監總局「批簽發」制度的最大問題是講人治不講法治，因此建議進行改革。

至今，食藥監總局還沒有就馬文芳和張譯的聯名舉報做出任何公開回應。

一周內兩遭舉報

這也是食藥監總局在不到一周內第二次遭人實名舉報。

8月12日，湖南省紀委預防腐敗室副主任陸群用「御史在途」的實名認證微博賬號，舉報國家食品藥品監督管理總局前局長邵明立。

陸群在其個人微博中指，在2005年前後，國家藥典委把中國南方地區傳承上千年的「金銀花」更名為「山銀花」，把金銀花作為山東「忍冬花」的專用名。

他還指責國家食品藥品監管總局「為利益集團代言，給數以千萬計的百姓造成無比重大的經濟損失」。

食藥監總局發言人於13日就邵明立被實名舉報一事作出回應，表示已向中共中央紀委相關部門作專門報告。

（撰稿：李文 責編：葉靖斯）