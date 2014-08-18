台灣陸委會副主委突然去職引發口水戰

圖片版權 CNA Image caption 張顯耀於周末突然辭職引起猜測。

台灣行政院大陸委員會副主委兼發言人吳美紅周一（18日）召開記者會表示，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍6月訪台遭到示威群眾潑漆的維安事件，和前陸委會副主委張顯耀的去職完全無關。

吳美紅強調，陸委會不認為張顯耀在前述維安事件上需要負起責任，部分媒體影射張的去職是向大陸方面交代，絕非事實。

外傳張顯耀和陸委會主委王郁琦不合而導致去職，吳美紅表示，張顯耀和主委王郁琦在共事期間彼此尊重，王郁琦在國會溝通上也倚重張顯耀的經驗，兩人不合的說法「完全不是事實」。

陸委會重申，張顯耀是因工作上有一些疑點有待厘清，必須調離現職接受調查，陸委會才在日前進行副首長職務調整。陸委會將成立專案小組，對張顯耀展開「行政調查」。

針對陸委會先前說明張顯耀去職原因是家庭因素、現在卻又改口說是工作上有疑點待厘清，吳美紅表示，張顯耀去職原因是工作上有疑點要厘清，陸委會之前以家庭因素對外說明去職原因，是為了要保護張顯耀。

媒體詢問張顯耀是否涉及國安或是私德問題才去職，吳美紅僅說，疑點未厘清前，無法說明。

張顯耀擔任陸委會副主委期間，身兼海峽交流基金會副董事長以及秘書長。吳美紅表示，目前尚未處理到張顯耀在海基會的雙職問題。

張顯耀：含冤莫白

圖片版權 CNA Image caption 張志軍在訪問高雄時遭遇示威者潑漆。

針對陸委會的說明，張顯耀發出聲明回擊。

張顯耀的聲明說：「顯耀自任公職以來無時不以國家利益為重，凡事則先公後私絕無個人之好惡，而顯耀在陸委會之一言一行皆系遵從總統、國安會秘書長及主委之指示辦理。」

「今陸委會更改顯耀辭職理由為『調離現職接受檢查』，此一聲明更系無的放矢，讓人含冤莫白。」

「顯耀特此表明萬般諸事皆『莫須有』，並請陸委會謹慎發言，切勿傷人傷己。」

針對張顯耀去職風波，民主進步黨呼籲馬英九政府交代清楚，不可將個人政治鬥爭置於台灣利益與安全之上。

民進黨發言人徐佳青指出，陸委會原本說張顯耀去職是因為「家庭因素」，經張顯耀發表聲明反彈後，才改口稱張是因「工作有疑點必須調職及接受調查」，顯然此事有非常複雜的因素。

徐佳青表示，由於兩岸業務涉及高度敏感的國安問題，若張顯耀真有瑕疵而需要接受調查，不管是工作上的瑕疵或其他涉及公共事務利益、國家安全問題，陸委會都應出來說清楚，馬英九總統也應出面說明，讓全民了解。

真相仍待厘清

圖片版權 Other Image caption 吳美紅否認張顯耀辭職是要向大陸展示其為張志軍遭潑漆負責。

稍早，行政院在16日宣佈陸委會特任副主委張顯耀因家庭因素請辭獲准，陸委會當時表示，張顯耀是因家庭因素請辭，主委王郁琦一度慰留，但張顯耀表達想要休息，王郁琦勉強批准。

不過，張顯耀17日發表聲明說，他是「被長官告知」辭去陸委會副主委一職，與官方說法明顯不同，引發外界關注。

面對外界的質疑，陸委會改口說，張顯耀是「因工作上有一些疑點有待厘清，必須調離現職接受調查」。

張顯耀日前才到中國北京，最近也常到立法院推動兩岸服貿協議與互設辦事處等相關政策，看不出有任何倦勤之意。

對於張顯耀的突然去職，台灣媒體眾說紛紜。一般認為，張顯耀離職和大陸國台辦主任張志軍參訪高雄被潑漆的維安事件有關。

有媒體說，他曾是親民黨立委，是親民黨主席宋楚瑜系統的人，並非國民黨嫡系人馬，和王郁琦主委不和。有人指出，張顯耀政商關係廣泛，但他身為陸委會副主委，疏忽了利益迴避的問題。真相究竟如何，仍待厘清。

（責編：葉靖斯）

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