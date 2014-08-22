Homepage
Accessibility links
直接跳到內容
瀏覽協助
News
Sport
Weather
Radio
Arts
選項（英文）
檢索
檢索BBC內容
檢索BBC內容
News 中文
BBC News 中文 導航
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
評論
科技
財經
圖輯
音頻材料
視頻材料
BBC英倫網
你的器材不支持播放多媒體材料
音頻：張維為認為鄧小平是社會主義者
2014年 8月 22日
分享平台 微博
分享平台 人人網
分享平台 電郵
分享平台 微博
分享平台 人人網
分享平台 電郵
分享
分享平台
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
Facebook
分享平台 Facebook
Messenger
分享平台 Messenger
Messenger
分享平台 Messenger
Twitter
分享平台 Twitter
人人網
分享平台 人人網
開心網
分享平台 開心網
微博
分享平台 微博
QQ
分享平台 QQ
Plurk
分享平台 Plurk
豆瓣
分享平台 豆瓣
LinkedIn
分享平台 LinkedIn
WhatsApp
分享平台 WhatsApp
複製鏈接
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2014/08/140822_audio_zhangweiwei_deng_xiaoping
關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
關上分享窗口
分享此項報導
關於分享
Facebook
Messenger
Messenger
Twitter
人人網
開心網
微博
QQ
Plurk
豆瓣
LinkedIn
WhatsApp
相關材料
圖輯：香港紀念鄧小平誕辰展覽鮮有提及「六四」
圖輯：香港紀念鄧小平誕辰展覽鮮有提及「六四」
傅高義：怎樣評價鄧小平？
傅高義：怎樣評價鄧小平？
中共紀念鄧小平誕辰110週年 習近平致詞
中共紀念鄧小平誕辰110週年 習近平致詞
BBC News 中文 導航
分類
主頁
國際
兩岸
英國
評論
科技
財經
圖輯
音頻材料
視頻材料
BBC英倫網