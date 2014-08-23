山西兩名常委落馬 「均與令家有關係」

圖片版權 Image caption 中紀委官方網站周六（8月23日）披露，山西兩名常委落馬。

中紀委官方網站周六（8月23日）披露，中共太原市委書記陳川平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受組織調查。

中紀委網站還在同一天宣佈，山西省委常委、秘書長聶春玉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受組織調查。

而翻查中國媒體報道，陳川平上一次公開露面是在8月22日，就是中紀委宣佈他接受調查的前一天。

據太原市委機關報《太原日報》周六（8月23日）的報道，在8月22日，陳川平仍以書記身份主持召開太原市委常委會議，聽取太原市群眾路線教育實踐活動情況匯報和黨風廉政建設和反腐敗工作情況匯報。

而《太原新聞網》也報道，陳川平還在8月22日主持召開市委中心組學習會，傳達學習習近平在紀念鄧小平同志誕辰110週年座談會上的講話精神。

與令計劃關係密切

據網上公開資料顯示，陳川平今年52歲，是山西省平陸縣人，與原中共中央辦公廳主任、現任中共中央統戰部部長令計劃是同鄉。

1982年，陳川平畢業於瀋陽冶金機械專科學校，隨後就到太原鋼鐵公司工作，一直工作了長達26年，其中擔任太原鋼鐵公司董事長一職達7年之久。

2008年，陳川平棄商入仕，轉任山西省副省長。有報道說，陳川平這一舉動是令計劃安排的，但這種說法無法得到獨立來源證實。

2010年，陳川平又升任山西省委常委兼太原市委書記，後來也被選為中共十七屆中央候補委員。

陳川平一直被視為是令計劃的主要親信之一，更有媒體稱，陳川平是令計劃家族的「錢袋子」之一。因此，當令計劃涉及周永康及薄熙來案而在政壇失勢後，陳川平的前景也不被看好。

山西陸續有高官落馬

至於同一天宣佈接受調查的山西省委秘書長聶春玉，今年59歲，山西省侯馬市人。

他在1976年畢業於阜新礦業學院地測系測量專業後就進入仕途，最初是在侯馬市委工作。1992年轉任山西省委政策研究中心副主任，後升為主任。

2004年，聶春玉升任山西省呂梁市長，三年後更成為呂梁市委書記。

2011年，他晉身山西省委常委，並擔任組織部長，直到2013年轉任省委秘書長，但仍擔任省委常委職務。

今年6月，當令計劃的哥哥、原山西省政協副主席令政策因違紀違法被中紀委調查後，就有傳言說聶春玉也因為涉及其中而接受調查。

而聶春玉上一次在媒體上公開露面也是在8月22日，也就是被中紀委宣佈接受調查的前一天。據山西衛視報道，聶春玉和陳川平當天都出席了山西省委常委會議，學習習近平紀念鄧小平誕辰講話的精神。

今年以來，山西省已經有多名省級高官落馬。除了以上提到的令政策外，還有山西省委常委、副省長杜善學、山西省人大常委會原副主任金道銘、山西省紀委常務副書記楊森林等。

（撰稿：李文/責編：蕭爾）