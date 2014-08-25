中國人大常委將訂出港特首選舉清晰框架

圖片版權 Reuters Image caption 全國人大常委會將為香港首次普選特首訂出清晰框架。

中國全國人大常委會星期一（25日）起在北京召開七日會議，其中一項議程討論香港政改決議草案，為2017年香港首次普選特首訂出清晰的框架。

接近全國人大常委會的消息指出，人大常委會對2017年香港特首選舉的框架決議中，將為特首選舉候選人數訂出下上限，同時會表明提名委員會是唯一的提名機構。

目前最具爭議的參選人提名門坎方面，表述方式是「過半數提名」或是「少數服從多數」，則仍在商議中。

消息指出，人大常委會將明確規定提名委員會是特首候選人的唯一提名機構，提委會組成須參照選舉委員會組成；同時會為特首候選人訂定上下限，估計最大可能是二至四人。

提名委員會的組成須參照選舉委員會，維持四大界別，均衡參與的原則。

全國人大常委會副秘書長李飛、人大常委會法工委副主任張榮順，以及中國國務院港澳事務辦公室副主任馮巍將於於9月1日來港出席香港政制簡介會，介紹中央的決議。

「別無他選」

圖片版權 REUTERS Image caption 「佔中」發起人指，按照國際公約對參選人不可以存在不合理限制，定出候選人數上限是不合理篩選。

「佔領中環」爭取普選行動發起人之一戴耀廷向BBC中文網表示，若全國人大委員會的決議決定候選人需要獲過半數提委會成員支持，或限制候選人數目為二至四人，發動「佔中」已是別無他選。

他指，因為按照國際公約對參選人不可以存在不合理限制，定出候選人數上限就是不合理的篩選。

戴耀庭說，這不是威脅中央的舉動，而是爭取香港有「真普選」的團體，對不合理決定作出的回應。因此按目前北京方面的消息來判斷，「佔中」行動已經接近必然發生。

「佔中」行動發起人與真普選聯盟、民主黨、民間人權陣線等泛民團體未來幾日將舉行多方會議，商討當人大常委會定出特首選舉框架後的應對行動。

定下框架

列席本周全國人大常委會會議的12名港區全國人大代表包括譚惠珠，馬逢國、王敏剛、盧瑞安、葉國謙、史美倫、吳秋北、張明敏、鄭耀棠、姚祖輝、黃友嘉、廖長江。

全國人大常委會周一召開主席團會議，通過議程，未來幾天的會期中，常委會將會就香港政改決議草案分成六個小組會議進行討論，每組分別有兩名港區人大代表列席，負責向其他省市的人大代表介紹香港情況，以及對政改表達意見。

全國人大常委將於31日就決議進行表決，為香港政改定下框架。

「底線不會變」

中國官媒《人民日報》海外版刊登評論員文章「香港政改中央底線不會變」，指特首必須愛國愛港，政治原則不容讓步。

文章指根據香港的輿論解讀，中央態度已經十分明朗，政改方案必須在基本法框架內提出，行政長官候選人必須愛國愛港、不可以對抗國家，這是中央的底線。

文章提到，只有愛國愛港的特首，才能保證香港繁榮穩定。而提名委員會的作用之一，就是篩選出愛國愛港的候選人，文章批評香港激進反對派，要求特首候選人必須經由「公民提名」，並以違法的「佔領中環」脅迫，給政改平添波折。

文章指，並非反對派所說的方案才是好的，事實恰恰相反；又指普選沒有國際標凖，只有符合一國兩制目標、維持國家主權安全和發展利益、維護香港長期繁榮穩定的普選才是好普選。

「愛國愛港」是香港人的本分，更是香港特別行政區行政長官的本分，假如行政長官不愛國、不愛港，甚至是一名「反中亂港」者，那就茲事體大。

（責編：葉靖斯）

您對香港政改問題有何看法？您贊成「佔領中環」運動嗎？歡迎您 參與討論。