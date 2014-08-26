梁振英：基本法未就普選設「國際標凖」

圖片版權 XINHUA Image caption 梁振英說，香港目前選舉制度其實並不符合「國際標凖」。

在中國北京召開的全國人大常委會會議今日（２８日）議程之一分組討論由香港特首梁振英提出的關於香港2017年行政長官及2016年立法會產生辦法的報告。

特首梁振英在香港出席行政會議前主動批評「佔中」行動發起人戴耀廷，指他過去一年半的行為及言論，對香港按基本法及全國人大常委會的決定落實普選有反效果，無助香港完成政改工作。

他舉出多個例子反駁「佔中」提出普選需要符合國際標凖的言論，指《基本法》中並沒有提及「國際標凖」，香港與內地關係亦有很多地方不符合「國際標凖」。

梁振英說，香港的選舉制度其實並不符合「國際標凖」，例如香港永久居民中的外國人，他們都擁有投票資格。

梁振英說：「國際間其他社會都將選舉權交給擁有該國國籍的當地人民，如果2017年選舉行政長官要符合國際標凖，就要剝奪目前香港500多萬名合資格選民中，持外國國籍人士的投票權。」

他又說，《基本法》規定行政長官選出來要中央人民政府任命，這做法也不符「國際標凖」。

梁振英又指出，香港財政獨立，不需向中央上繳財政，形容是中央給予香港特殊照顧，在國際間的地方政府不需負擔中央及聯邦財政，亦不符合「國際標凖」。至於香港與內地使用不同貨幣，如果是一個國家來看，這亦不符「國際標凖」。

對於香港未來政改的框架，相信本月底便會有結果。梁振英希望當全國人大常委會有決定後，全香港社會能繼續依據《基本法》及人大常委會的決定，以和平合法方式，表達大家意見。

圖片版權 Reuters Image caption 范徐麗泰點名批評戴耀廷「佔中」錯誤，希望他不要叫未成年人，在不合作運動「打先鋒」。

戴耀廷作出回應指，梁振英的說法完全是本末倒置，指香港目前面對是管治問題，普選如果不具公信力，將來亦難以解決根源管治問題。

他又指，接連有人大和政府高層官員批評「佔中」，反映中央擔心「佔中」有負面影響，也可能是人大凖備就政改「落閘」的前期工作。

全國人大常委之一范徐麗泰25日在北京點名點名批評戴耀廷提出「佔中」錯誤，希望他不要叫未成年人，在不合作運動「打先鋒」。

范徐麗泰又說，「佔中行動」對中央根本無威脅，「佔中」或不合作運動隻影響香港政局穩定和經濟 ；指戴耀廷以及同行者完全不了解中央，立場越硬，中央的反應只會越堅定，人大作出的決定將越具體。

「面臨攤牌」

另外，中國官媒《環球時報》28日的社評，指香港政改面臨攤牌，國家豈會後退。文章指中央已經表明只有愛國愛港人士才能擔任特首，與中央對抗的人不能出任這一職務，輿論預測人大決定公布後，香港極端反對派很可能發動「佔領中環」行動，香港高校亦可能出現部分學生罷課，屆時香港社會的穩定將面臨著前所未有的壓力。

社評指這一壓力是整個國家和香港都必須承擔，香港回歸後，殖民時代遺留的和隨全球化湧入的意識形態力量一直試圖阻止香港人心的回歸，甚至是開啟「逆回歸」進程。十幾年來的鬥爭此起彼伏，圍繞政改方案的這次較量，很像是反對派與中央的攤牌。

文章指：「國家沒有退路，香港未來的政治面貌將很大程度上取決於眼下這輪鬥爭的結果。需要客觀分析政改鬥爭的力量對比和前景，看看最壞的情況是什麼，國家能承受到什麼程度。」

文章認為香港反對派存在一些不切實際的幻想，這些幻想必須被打掉，一些極端人士採取違法對抗行動，就應付出代價。這些要成為香港社會的基礎性經驗和邏輯，香港民主不能一開始就獲得「造反有理」的超級尺度。

（撰稿：陳志芬 責編：蕭爾）