越媒報道習近平晤黎鴻英與新華社有出入

圖片版權 XINHUA Image caption 越共《人民報》與中國新華社對習近平與黎鴻英見面的報道有顯著分別。

越共中央機關報《人民報》發表了中共總書記習近平與越共總書記特使黎鴻英在北京會晤的消息。不過，報道的重點與中國官方新華社有所不同。

新華社的報道說：「黎鴻英轉達了越共中央總書記阮富仲、越南國家主席張晉創致習近平的口信。」

但這篇由越通社駐北京記者撰寫的報道則完全沒有提到這一點。

另外，新華社的報道中還提到，「黎鴻英表示，我將把習近平總書記的話如實、完整向越南黨和政府匯報」，而在越通社的報道中也完全沒有提及。

此外，越通社的報道說：「黎鴻英同志轉達了越共中央總書記阮富仲和越南國家主席張晉創對中共中央總書記、國家主席習近平的再次訪越邀請。」

「中共中央總書記、中國國家主席習近平感謝阮富仲總書記和國家主席張晉創的訪越邀請並表示將在適合的時間再次訪問越南。」

不過，在中國新華社的報道中則沒有看到有關的描述。

而越通社的報道中引述習近平說，「中國黨、政府及人民十分重視發展同越南的關係，始終如一堅持同越南的友好合作方針，並將同越南黨、國家及政府努力推動越中全面戰略合作伙伴關係繼續向前發展」，但卻沒有包括新華社報道中習近平所說的一段話：「鄰居之間磕磕碰碰在所難免，關鍵是以什麼樣的態度和方法來對待和處理。」

越通社的報道還透露，黎鴻英在會面中提議：「兩黨和兩國高級領導人加強指導工作，使越中兩黨、兩國在各領域上的關係早日重回正軌並健康且穩定發展。」

「同時，指導兩國相關部門遵守兩黨、兩國高級領導人所達成的共識，認真落實《關於指導解決越南和中國海上問題基本原則協議》，控制好情況，妥善處理海上爭端和分歧，維持東海和平與穩定，滿足兩國人民的根本與長遠願望和利益，也有利於地區和平、穩定、繁榮。」

但在中國官方新華社的報道中也完全看不到黎鴻英的這番表示。

（撰稿：李文 責編：葉靖斯）