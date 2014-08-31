習近平敦促中國軍隊推進軍事創新

圖片版權 AP Image caption 習近平呼籲中國軍隊以信息化為核心，大力推進軍事創新。

中國官方媒體說，身兼中央軍委主席職務的中共中央總書記習近平呼籲中國軍隊以信息化為核心，大力推進軍事創新。

官方新華社說，中共中央政治局星期五（8月29日報）就世界軍事發展新趨勢和推進中國軍事創新進行了第十七次集體學習。

習近平在主持學習時強調，面對世界新軍事革命的嚴峻挑戰和難得機遇，只有與時俱進、大力推進軍事創新，才能盡快縮小差距、實現新的跨越。

擁有230萬兵力的中國人民解放軍是世界上最大的軍隊。中國軍隊正努力進行現代化革新，以便有能力在東海和南海存在主權爭議的地區投射更多影響力。

習近平指出，中國軍隊要「努力建立起一套適應信息化戰爭和履行使命要求的新的軍事理論、體制編製、裝備體系、戰略戰術、管理模式」。

他表示，軍事創新任務繁重，需要做的工作很多，但應重點把握幾項原則要求：一是要堅持強軍目標、積極引領；二是要堅持解放思想、轉變觀念；三是要堅持抓住重點、整體推進；四是要堅持突出特色、自主創新。

圖片版權 AP Image caption 位於北京郊外的解放軍裝甲兵學院學員正在上數碼電子課程。

習近平在講話中特別呼籲：「要勇於改變機械化戰爭的思想定勢，樹立信息化戰爭的思想觀念；改變維護傳統安全的思維定勢，樹立維護國家綜合安全和戰略利益拓展的思想觀念；改變單一軍種作戰的思維定勢，樹立諸軍兵種一體化聯合作戰的思想觀念。」

路透社說，習近平的講話將使包括美國在內的很多中國的對手感到不安。華盛頓官員近年來不斷指出，網絡間諜是需引起關注的最重要的國家安全問題，而北京和華盛頓曾就網絡間諜問題多次相互公開指責。

今年5月，美國當局指控5名中國現役軍官侵入美國公司盜取商業機密。但中國否認有關指控。

7月底，加拿大政府指責中國政府所支持的黑客侵入了加拿大國家研究委員會的電腦系統。網絡安全專家表示，這個網絡攻擊行動與位於上海的解放軍單位發動的攻擊類似。

但中國當局從來沒有承認過這樣的指控，並說中國本身也是網絡黑客攻擊的受害者。

圖片版權 AP Image caption 習近平在講話中呼籲官兵「勇於改變機械化戰爭的思想定勢，樹立信息化戰爭的思想觀念」。

今年3月，中國宣佈將本年度國防預算提高12％，達到約8082億元人民幣。中國軍費增長顯示了習近平的強軍願望，儘管中國已有幾十年未打仗。

美國五角大樓在向國會遞交的年度報告中稱，中國軍力持續增強，中國軍隊正在研發和試驗多種新式導彈，擴展海空軍實力，以及為提升網絡空間、太空和電子戰能力而投入大筆資金。

中國近來與美國在亞洲的盟國——日本和菲律賓等國發生領土主權爭議，並與鄰國越南就領土主權發生爭執。

五角大樓報告說，在中國人民解放軍推進軍事現代化的過程當中，中國軍力缺乏透明度及其行事方式改變，將會引發越來越多的關注。

（撰稿/責編：蕭爾）