中國指責英國干涉香港內部政治糾紛

圖片版權 Reuters Image caption 香港佔中抗議的發起人戴耀廷認為北京限制議普選的規定是「一國兩制」的終結

BBC得到消息說，中國指責英國干涉中國內部事務，因為英國將對香港目前的政治緊張局勢進行調查。

中國全國人大外事委員會對英國議會外交事務委員會發出信函，敦促倫敦取消對香港政治局勢的調查，並警告稱，此舉會打亂香港的政治改革，並且損壞中英兩國的關係。

在英國前殖民地香港持續發生政治抗議，中國決定限制2017香港特首選舉候選人提名的時候，英國決定對香港政治緊張進行調查。

中國駐英國大使也參加試圖對英國議員施加壓力要他們放棄調查。中國人大外事委員會在信中嚴厲指出，英國議會外交委員會的調查「是對中國內部事務的干涉」。

信中還說調查「向外部世界發出錯誤的信號，並且會干擾香港政治改革」，中國「不會容忍來自英國和人和任何其他外部勢力直接或間接的干涉」。

聯合聲明30週年

今年是關於香港問題中英聯合聲明30週年紀念，中國和英國在聲明中同意在「一國兩制」的框架下將香港主權移交給中國。

英國議會外交委員會網站上說，聯合聲明和後來制定的香港基本法規定了香港享有高度自治和在中國的香港特別行政區的人民享有的基本權利和自由。

英國外交委員會認為，作為聯合聲明的簽署一方，英國在1997香港主權移交後仍然對香港有義務。該委員會網站說，自香港移交後，英國外相每六個月就要定期向議會匯報中英聯合聲明的執行情況。

外交委員會決定將發起一項調查，調查內容是聯合聲明30年後的英國同香港關係。外交委員會在網站上徵集提交有關聯合聲明和基本法執行的有關證據和建議。

該委員會徵集的證據和建議還包括香港普選方面的政治改革內容，以及英國在香港的存在以及利益等方面。提交的最後期限是2014年10月14日。

（編譯/責編：橫路）