中國紅十字會「滅火隊長」趙白鴿卸任去職

圖片版權 z Image caption 中國紅十字會黨組書記、常務副會長趙白鴿

中國紅十字會網站宣佈，趙白鴿不再擔任紅十字會黨組書記、常務副會長職務，改由國家衛生計生委副主任徐科接任。

今年62歲的趙白鴿自2011年9月起擔任中國紅十字會常務副會長。而她上任之前幾個月就爆發了著名「郭美美事件」，而這一事件也使中國紅十字會遇到了前所未有的公信力危機。而在過去三年來，趙白鴿也花了不少精力試圖挽救中國紅十字會的聲譽，因此也被中國網友稱為該會的「滅火隊長」。

「郭美美事件」

2011年6月20日，在新浪微博中標注身份為「中國紅十字會商業總經理」的郭美美在網上炫富，引起網友圍觀。後來，郭美美還聲稱其所在的公司與紅十字會有合作關係，簡稱「紅十字商會」，更引發網友和輿論對紅十字會本身提出了越來越多的質疑。

雖然後來中國紅十字會曾表示將邀請邀請審計機構對商紅會成立以來的財務收支進行審計，並邀請中國商業聯合會成立調查組，調查商紅會運作方式的問題，但有關舉動並沒有消除外界對中國紅十字會的種種疑問。中國紅十字會後來也承認，受到「郭美美事件」影響，當年該會收到的個人捐獻額很少。

2014年8月20日，郭美美因涉嫌開設賭場罪被批捕，並在央視節目中身穿囚服說明當初的炫富事件，至此，中國紅十字會、趙白鴿與「郭美美事件」的三年纏斗告一段落。

中國紅十字會網站在宣佈趙白鴿卸任消息時表示，「三年來，中國紅十字事業取得了豐碩的成果，這與趙白鴿的辛勤努力和扎實工作是離不開的。」

2013年11月13日，趙白鴿當選紅十字會與紅新月會國際聯合會副主席。而中國紅十字會也表示，趙白鴿同志繼續參與國家外事和國際紅十字運動相關工作。

網友評論

不少中國網友在微博上則對趙白鴿的去職紛紛發表評論。不過，絕大部分網友的評論都相當負面。

其中一位網友表示，「紅會在國民心目中的地位跌到如此地步，與趙阿姨的努力工作是分不開的。」

一位網友調侃說，「向無名英雄郭美美致敬，正是她讓人看清了紅會的真面目。」

一名網友還聲言說，「在紅會脫離官辦之前，在國家民主改革之前，絕不捐一分錢。」

號稱擁有1700萬微博粉絲的著名地產開發商潘石屹也就這一新聞在其個人微博上留言說，「每一分錢的善款都要公開透明。這是人和慈善機構的生命。別因不透明傷害了大家的愛心。」

（撰文：李文/責編：路西）