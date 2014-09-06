香港正調查台灣「地溝油」產品對港影響

圖片版權 RTHK Image caption 高永文說，正就台灣「地溝油」食品事件對香港的影響展開調查。

香港食物及衛生局局長高永文說，正就台灣「地溝油」食品事件對香港的影響展開調查，但目前尚未取得所有涉及的產品清單。

高永文說，現在已確定台灣有70多家企業有使用涉事的劣質油，如果這些品牌有產品在香港發售，當中含有較高危的酥皮、肉醬等，在香港會先下架。

高永文強調，現階段無資料顯示月餅有問題，但暫時也未能確認。他還表示，會和使用台灣劣質油的香港「美心集團」和「大昌行」繼續跟進。

近日，台灣發現多款知名品牌食品以「地溝油」製造，香港多家零售店鋪將有問題或懷疑有問題的食品下架。

香港食環署表示，將繼續調查，有最新資料將即時上載網頁方便查閱。

香港食品安全中心說，「美心西餅」曾使用台灣強冠公司的問題豬油，製造菠蘿包，已全線回收及銷毀。

食安中心說，這些問題豬油是從香港供貨商「都市食品有限公司」購買。

香港商業電台引述「都市食品」負責人說，該公司只是供應強冠豬油給「美心」，並無賣給其他食品生產商。

但該負責人拒絕透露何時開始向「美心」供應強冠豬油，以及數量。但她強調已不再賣有關食油。

香港電台引述「一田百貨」說，曾出售一款「奇美」水餃，已把相關貨品下架，市民可憑單據退貨。

「美心西餅」表示，全線回收及銷毀問題食油製造的菠蘿包，並轉用荷蘭進口的豬油製作菠蘿包。

據台灣媒體報道，在台涉涉嫌將餿水油賣給食品廠的商人郭烈成，周四被捕後獲准保釋外出，但其後被發現將所有銀行存款提走，檢察當局恐他棄保潛逃，要求撤消其擔保。屏東地方法院星期六下午將開庭，就是否羈押進行重審。

（撰稿/責編：蕭爾）