歐盟商會：外資在華企業黃金時代已去

圖片版權 EPA Image caption 中國歐盟商會主席伍德克呼籲給在華的歐洲公司平等競爭環境。

中國的市場大小不同的挑戰在日益加劇以及經濟形勢帶來的壓力，導致在華歐洲企業利潤與收入增長已經存在放緩的跡象。歐盟中國商會主席伍德克形容，歐洲的在華企業已經調低了對中國市場的商業預期，也難免縮減投資計劃，歐洲在華企業的「黃金時代」正逐漸遠去。

伍德克接受BBC中文網訪問時解釋，中國曾經長時間的保持雙位數字的經濟增長，而且十分依賴出口作為拉動經濟增長的動力，基建亦因為城鎮化而急速發展，無疑對外資是充滿機會，而且從中獲益不少，因此可以形容過去一段日子是在華外資企業處於黃金時間。

不過，隨著美國及歐洲的經濟影響全球，中國因為自已的經濟發展需要而調整近年的經濟增長在單位數字，導致在華的外資企業受到直接的衝擊。

伍德克在訪問中指出，中國政府未能出台相應的有效改革措施實現經濟再平衡，導致近年增長放緩和其他一系列嚴峻的經濟問題不斷出現。

在不公平對待的前題下，外資與央企的競爭激烈，導致企業財務業績下滑，收益和盈利增長放緩，利潤率已縮水至全球平均水平以下。他舉例2013年歐盟商會的報告顯示，利潤增長的在華歐洲企業數量下降至44%。

他指，由於歐洲企業對中國新領導是否能夠成功實施可持續經濟發展的改革仍在很多未知數，外資企業對他們的發展前景持比較悲觀態度。

至於中國近期進行反腐敗的運動，伍德克表示整體上是支持的，因為沒有人會討厭廉潔的社會及經營環境；不過如果對於歐洲的奢侈品品牌而言，打擊可以說是難以估量。

關於國家發改委對外資汽車反壟斷的調查，早前有外媒報導，指中國政府敦促三家德國汽車零部件製造企業同中國本地企業組建合資企業以在華繼續開展業務。

伍德克重申，中國政府並無計劃強制要求外國汽車零部件供貨商在華必須同本地企業組建合資公司。

他指這類消息對市場十分敏感，也對正在被調查的公司不太有利。

伍德克補充，中國政府一旦要求有關禁令，將會與中國政府要求進一步放開汽車零部件市場經營凖入制度背道而馳。

（責編：路西）