江綿恆露面 打破江澤民病危或去世傳聞

圖片版權 Image caption 上海科技大學網站發表的其它報道還顯示，過去一周來，江綿恆也曾經多次參加公開活動。

上海科技大學網站報道，該校校長、前中國領導人江澤民的兒子江綿恆9日曾接待到訪的以色列前總理巴拉克，間接否認了江澤民去世的傳聞。

在上海科技大學網站上仍然看到這篇註明文章來源為「校長辦公室」的報道。報道稱，2014年9月9日，以色列前總理巴拉克到訪上海科技大學，該校校長江綿恆與副校長也參與接待，並對巴拉克的到訪表示熱烈的歡迎。

有關報道還附有一張包括江綿恆在內的集體合照。而從照片上看，江綿恆還面帶笑容。按照中國傳統，如果江澤民去世的傳聞屬實的話，作為長子的江綿恆此刻應該是在處理喪事，而不大可能在此刻再公開露面接待外賓。

此外，上海科技大學網站發表的其它報道還顯示，過去一周來，江綿恆也曾經多次參加公開活動，其中包括9月2日下午向到訪上海科技大學調研的上海市長楊雄一行人匯報學校整體發展和校園建設進展情況。江綿恆還在8月29日接待了香港科技大學校長陳繁昌率領的訪問團。

傳聞甚囂

有關江澤民去世的最新傳聞出現在上周末。當時，在中國社交媒體微博和微信中都不斷流傳一則消息，稱「江澤民因為膀胱癌去世」，並表示，有關消息是北京的301醫院（即解放軍總醫院）傳出的。

而中國外交部發言人華春瑩9日也罕見地回應了記者有關江澤民去世傳聞的問題，表示她「第一次聽到有關消息，無法證實」。

華春瑩當時不但沒有證實有關傳言，而且也沒有否認有關傳聞，更沒有如以往的做法，嚴詞駁斥有關傳言為謠言。

而在8月30日，日本《東京新聞》曾經報道說，中共前總書記江澤民因身體極度不適，在8月初住院治療。報道還表示，江澤民可能是因為膀胱癌惡化而住院。

不過，隨後已經有海外中文媒體表示，有關江澤民病危的傳言是不確的。

（撰文：李文/責編：蕭爾）