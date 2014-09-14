廣東博羅再遊行　警方「促滋事者自首」

圖片版權 HUANG RUNQIN Image caption 有示威者稱群眾在縣政府官員宣讀「沒有敲定選址」聲明後散去。

中國廣東惠州市博羅縣連續第二天有群眾到縣政府抗議當局修建垃圾焚燒廠的計劃。

博羅當地網民對BBC中文網稱，星期天（9月14日）的遊行規模明顯不比星期六（13日）為大，網友們估算人數在數百到數千人之間。

博羅縣警方發表公告，警告組織遊行者「已涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪和涉嫌聚眾擾亂交通秩序罪」，要求他們「投案自首」，並稱將「依法嚴厲打擊」網上造謠者。

惠州市政府星期天在其網站發表聲明稱，焚化爐選址仍未確定，開工「實屬誤傳」，並稱將尊重群眾意見。

市政府的聲明稱：「惠州市生態環境園是集垃圾分選回收、無害化填埋、焚燒發電、生化處理、綜合利用等多種功能於一體的循環經濟型示範園區。」

「9月15日公示期結束後，再以論證會和聽證會等方式徵求專家和公眾意見，並依法依規按程序進行論證、公示和決策。目前生態環境園項目選址尚未確定，所謂『選址已定』或『擬開工建設』實屬誤傳。」

博羅縣警方星期六晚的聲明證實，當天「少數別有用心人員無視法律法規，組織不明真相的群眾上街非法集會遊行」，24人被警方帶走，其中八人「經過教育」後獲釋。警方要求「為首分子和積極參與者」在三天內投案自首。

「凡在通告期限內拒不投案自首，繼續畏罪潛逃或者繼續危害社會的，將依法予以嚴懲。」

與此同時，BBC中文網記者發現博羅縣政府懷疑被支持示威群眾的黑客攻擊，黑客並聲稱已把服務器硬盤全盤格式化。

記者星期天14時30分左右（格林尼治標凖時間6時30分）登入博羅縣政府網站，上面出現「藍同學帶隊，全體有良知的國民路過此網站」字樣，並附有一張據信是星期六遊行情況的照片。

疑似黑客留言說：「貴縣政府敢不敢要點臉？尊貴的領導們，你們分不清垃圾焚燒廠和生態園是麼？」

「媒體隱瞞」

圖片版權 HUANG RUNQIN Image caption 網民稱警察並未對示威者採取很大動作。

星期天的遊行仍以博羅縣政府為中心。

連續兩天目睹了遊行人士通過的當地網民「00小晨」對BBC中文網說，參加者「什麼人都有」，包括老人、小孩和學生。

她說：「今天的隊伍都是斷斷續續的，一伙人過了幾分鐘又有另一伙人接著來。」

有報道稱，星期六的遊行高達2萬人參加。「00小晨」說她認為是「不下於五六千人」，而星期天的遊行人數減少了大約40%。她批評地方媒體大幅少報遊行人數。

另一名網友黃潤勤對BBC中文網說，她估計只有數百人參加。

美聯社則引述一名陳姓示威者說，遊行持續了兩公里，最高峰時有3000至4000人參加。

陳先生說，遊行隊伍到達縣政府後，一名官員出來利用揚聲器告訴群眾，政府尚未敲定焚燒廠選址，然後群眾開始散去。

從博羅民眾上載到微博的照片所見，市政府門前有防暴警察戒備，但似乎並未出現衝突。「00小晨」對BBC中文網說，據她所知，警察星期天並無很大動作。

對於政府的最新說法，她評論說：「我認為那是他們虛假的手段。一邊安撫群眾一邊行動，如果是這樣那很可怕。」

據行業信息網站「中國環保在線」8月21日報道，惠州博羅縣的這座垃圾焚燒發電廠預計2015年上半年投用，並稱該項目是《廣東省生活垃圾無害化處理設施建設「十二五」規劃》重點建設項目，亦是廣東省2013年重點建設項目。

報道說，項目建成後，每天可以處理700噸垃圾。

不過，博羅當地居民一直反對此項目，原因是與民居和東江水源太接近，他們擔心焚化爐會造成環境污染。

今年5月，杭州也曾發生群眾抗議垃圾焚化廠事件，39人在警民衝突中受傷，60人被抓捕。

3月份，廣東茂名群眾上街抗議當地擬建芳烴（PX）石化工廠，18人被刑事拘留。

（撰稿／責編：葉靖斯）

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