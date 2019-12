觀點：中國反腐有熱誠 司法人權跟不上

圖片版權 Reuters Image caption 習近平在倡議依法治國之下,如何把周永康一案具公允的審判展示出來,正是國際目光所注視。

中國打擊貪污腐敗力度,深入到反毒、反娼、反媒、反諜……幾乎無孔不入,打擊範圍之廣,令人對其挫敗腐敗的決心刮目相看;可是,當局聲聲強調依法執行,卻被海外人士摸不著腦子,認為中國的管治、司法及人權依然落後。

在打擊外交腐敗方面,當局模糊以對,令海外人士感到莫名其妙。據《明鏡郵報》於本月16日報導,「從中國官方人士獲得獨家消息,中國駐冰島大使馬繼生和夫人鐘月涉嫌充當日本間諜,已於2014年初被中國安全部門逮捕。」在北京,外交部發言人洪磊表於17日表示,沒有這方面的消息,亦不知道馬繼生現時是否在冰島。

在反吸毒方面,最轟動的莫過於房祖名及柯震東在北京吸毒案,案件嚇怕了娛樂圈,但卻失了台灣的人心。案發當日(14日),但北京公安局逾時證實。根據柯震東經紀公司柴智屏所發聲明,她和其家人至18日晚6點半,才接獲北京公安機關電話通知。根據中國《刑事訴訟法》第八十三條規定「公安機關拘留人的時候,除無法通知或者涉嫌危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪通知可能有礙偵查的情形以外,應當在拘留後二十四小時以內,通知被拘留人的家屬。」

不少台灣人就質問,此一行涉案人在這「人間蒸發」的五天經歷為何?有網民批評稱:「你中國可以根據中國法律作出任何處分,但不准找律師,不告知親人家屬,甚至不照會台灣有關單位,完全視台灣法律及人權觀念於無物的態度,令台灣人超不爽。」中國一直期望以「一國兩制」統一台灣,但從柯震東事件已暴露中國司法落後,激化了台灣人對大陸的不滿。

在打擊傳媒犯罪方面,早前打擊了央視,最近全面追擊了21世紀報業集團,把21世紀網八人及系內另八人帶走。此案震動了全國傳媒,由於案中「有償不聞」屬行內潛規則,業內已噤若寒蟬。中國當局一如慣常,把涉案人士於本月3日及近日先後帶走,至今下落不明,其家屬一直往報館詢問求助,但報社也不知被捕人等的蹤影。此外,9月12日新華網廣州發稿,「二十一世紀網被吊銷所有網站資質,人員全部遣散,公司註銷。」但新華社發佈客戶端的快訊,卻很快被刪改,予以否認;如此反覆,反映部門間的不協調,或據報導涉及權力鬥爭。

此案仍未審判,專案組急於披露案情,容易陷涉嫌單位於不公道。官方指,21世紀網「累計收取費用數億元」,但據熟悉該網財務人士表示,該網從公關公司所得利益約數千萬而非數億。公安抓捕及盤問嫌疑人士,帶同官方傳媒,旋即報導,這對於廣大民眾有警示作用;但海外觀察者則認為,這種對被捕者「未審先由輿論判」的做法不妥。有網民說:「每當看到被捕者未審先判,在央視上痛哭流涕懺悔的畫面,就深深感到中國的落後,感到這個國家在法治和人權方面與世界的嚴重脫節。」

在反貪污方面,中共自十八大以來不遺餘力,痛擊到大老虎周永康、其家族及親信。 7月29日,中紀委發佈一則只有69個字的公告指周永康「涉嫌嚴重違紀」而被立案審查,但沒有提及對其指控的詳情,外界一直在關注中共高層意向。至今,北京當局尚無公開透露其狀況:是否移交法庭受審,也不知悉他是否有辯護律師。周永康作為政法最高人物,也沒有公開發表聲明,調查當局也沒有公布其任何不當行為的證據。

上樑不正下樑歪,中共最高領導人習近平已深明腐敗的根源,有意打破「刑不上(政治局)常委」的不成文規定。作為政治局常委、全國政法委書記的周永康,向來以黨為大、司法不透明的辦事作風,終於自吃其果。習近平要嚴打周永康,據說要在下月召開的十八大四中全會強調「依法治國」,顯示法律面前人人平等。然而,周永康作為政治局常委,所知內部機密甚多,交能否接受公開審訊,令人存疑。習近平在倡議依法治國之下,如何把周永康一案具公允的審判展示出來,正是國際目光所注視。

如今,中國人將搶購美國蘋果iPhone 6,牛人馬雲宣佈阿里巴巴在美國上市;上海浦東的大廈紛拔地而起、高插入雲,北京的央視、水立方等建築富現代感……,中國經濟成就令人嘆為觀止。關心中國發展的人士認為,中國在打擊腐敗的誠意可嘉,但其手法令人一步一驚心,期待習近平在倡議「依法治國」新一波,也能大有所為。

讀者反饋

中共由來都不是講人權講法治的黨,它講的是權力,而且是絕對的權力。試問在絕對的權力下,沒有人權法治作為基礎,縱使反腐有熱誠,亦只流於【權力爭奪】、【排擠異己】的手段罷了。一個不講人權、不講法治的黨是【沒有前途】的,更何況這是一個毫無誠信,滿口謊言偽語卻自稱【偉光正】的黨!

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

"期待習近平在倡議「依法治國」新一波,也能大有所為。"

Yes, looking forward to it.

<strong>Playful Cat, HKSAR</strong><br/>

你這是在用一言堂打擊犯罪

不是用公正司法吧

<strong>台灣人, 台灣</strong><br/>

雖然文章不代表BBC 觀點, 但還是有誤導的嫌疑.

關於柯震東的行政拘留,刑事訴訟法是不適用的, 而適用的治安管理條例中,並沒有24小時內通知的義務.

批評的文章只有在有理有據的時候才有說服力,否則是浪費自己和讀者的時間

<strong>oliver JIANG, Paris France</strong><br/>

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

別用西方的那套民主法治思維來看中國人,中國人五千年前用儒家思想治國的時候,你們的祖宗還在樹上與猴子為伍呢。

<strong>guyu, </strong><br/>