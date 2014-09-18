中印簽署巨額經貿協議之際邊界爭端再起

圖片版權 Image caption 正在訪問印度的中國國家主席習近平和印度總理莫迪。

在中國國家主席習近平訪問印度期間，印中簽署了12項協議，其中一項是中國在未來5年內向印度基礎設施建設投資的200億美元。

但是習近平主席與印度總理莫迪會談、兩國大力加強經貿合作之際，中印邊界兩國的邊防軍卻再次發生衝突對峙，引起很大關注。

中國是印度最大的貿易伙伴之一，但是兩國不僅有長達近百年的邊界線爭端，北京和新德里還一直爭相擴大在地區的影響力。

按照投資計劃，中國將幫助印度現代化該國破舊不堪的鐵路系統，建造高速鐵路網，並大力投資印度的製造業和基礎建設項目。

邊界對峙

在媒體大肆宣傳中印首腦會晤的同時，印度媒體報道，在過去一周中，中國軍隊修築了一條臨時道路，穿過有爭端的邊界地區拉達卡的實際控制邊界線，進入印度領土。

還有印度媒體的文章說，這一新的兩國軍隊在邊界對峙事件，可能影響或者破壞兩國領導人的會談和簽署經貿協議。

現在看來，雖然不會破壞經貿合作，但是兩國領導人的會談卻因此被籠罩上一重陰影。

莫迪和習近平周四（18日）在新德里會談後舉行的聯合新聞發佈會上都表示，要盡快解決中印邊境的爭端問題。

莫迪說，「邊界和平」對兩國關係的發展非常重要，他還當著習近平的面，在聯合新聞發佈會上呼籲「澄清」邊境上兩國的實際控制邊界線。

而習近平也在聯合新聞發佈會上表示，中國有誠意與印度方面合作，在徹底解決邊界線問題之前，維護兩國邊境地區的和平與安寧。

麥克馬洪線

中印兩國的邊界衝突可以回溯到1914年，當時印度的宗主國英國與西藏政府簽署了一份協議，劃出一條事實邊界麥克馬洪線，但中國方面對此一直表示反對。

中印兩國在克什米爾地區也有領土爭執，印度稱阿克塞欽是該國領土，而中國則聲稱拉達克和阿魯納恰爾邦屬於中國。

兩國對實際邊界控制線的分歧，導致雙方軍隊經常發生被對方認為的越界，引起衝突和對峙。

但是由於近年來兩國外交部門對此持低調態度，所以普遍認為，不太可能再發生像1962年爆發的中印戰爭那樣的雙方成為敵對國家的衝突。

海外生產基地

習近平主席的此次印度之行始於印度總理莫迪的家鄉古吉拉特邦，他於周三抵達古吉拉特邦，然後前往印度首都新德里。

星期三，中印雙方簽署了數項經貿協議，包括由中國投資在古吉拉特邦建造一個工業園區。

印度和中國的公司還簽署了價值30多億美元的關于飛機租賃和電訊等行業的初步協議。

BBC在德里的記者說，由於中國目前面臨包括勞動力成本不斷增長在內的國內問題，所以正在努力尋找海外生產基地。

撇開邊界問題上的緊張，中國和印度之間的貿易額已經增長到一年近700億美元。

（編譯：嵇偉 責編：李莉）