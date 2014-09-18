中國再有官員自殺 南京原區委書記自縊

圖片版權 AP Image caption 婁學全曾任中共南京市六合區原區委書記。

中國多家媒體報道，南京市六合區原區委書記婁學全在家中上吊，送醫搶救無效死亡。

《新京報》引述南京當地警方消息報道，周四（9月18日）凌晨5時左右，婁學全的妻子發現丈夫在家中上吊，後送至南京明基醫院但搶救無效死亡。

婁學全今年50歲，南京人，一直在南京當地工作，曾經擔任南京長江第二大橋管理局局長及南京市交通運輸局局長兼黨委書記。2011年12月擔任南京市下關區委書記，2013年3月改任南京市六合區委書記，並兼任南京市江北新區黨工委副書記及南京化工園區黨工委書記等職務。

不過，2014年6月18日，中紀委網站披露，婁學全被免去六合區委書記和南京化工園區黨工委書記職務，並受到黨內嚴重警告處分。

有消息稱，婁學全被免職是因為他在率領區委、區人大、區政府、區政協四套班子成員到南京化工園考察調研時，接受了化工園管委會的宴請，並收受了慰問金，因此被作為第一責任人受到處分。

當時隨行的六合區紀委書記時金峰以及南京化工園紀工委書記崔陽景也分別被給予黨內警告處分，並調離崗位。

官員自殺增加

近年來，中國官員自殺的數量有所增長，有分析認為，自殺已成為中國官員非正常死亡的主要原因。

根據中國媒體的報道，自今年1月以來，已有大約30名中國官員自殺。

自殺多採用跳樓、自縊等方式。自殺原因多數無法明確，大多以抑鬱、壓力大等說法概括。

今年9月8日中秋節晚上，內蒙古自治區呼和浩特市政協原主席張彭慧中秋節晚上被發現自殺身亡，地點在其位於呼和浩特市黨政大樓的辦公室內。

此前，在8月16日，呼和浩特市原市長湯愛軍涉嫌嚴重違紀違法問題，被宣佈正在接受組織調查；8月29日，呼和浩特市委原常委、副市長薄連根因玩忽職守、受賄被法庭一審判處死緩。

而在張彭慧自殺身亡48小時後，張彭慧在中歐國際商學院的校友、內蒙古金融投資集團黨委書記兼董事長王振坤和張彭慧昔日同事、曾任呼和浩特市副市長的武文元也被宣佈接受組織調查。

今年年7月，56歲的中共湖北省孝感市委常委、人大常委會主任李海華在市政府大樓11層的辦公室跳樓身亡。

據媒體報道，湖北紀委調查人員自今年2月開始調查李海華的個人財務情況。

（撰稿：李文/責編：蕭爾）

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