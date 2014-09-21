中國公檢法發佈文件針對暴力恐怖宗教極端

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中國公安部網站周日（9月21日）公布了日前由中國最高人民法院、最高人民檢察院和公安部聯合出台的《關於辦理暴力恐怖和宗教極端刑事案件適用法律若干問題的意見》。

這一下達給各省、自治區、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產建設兵團分院，新疆生產建設兵團人民檢察院、公安局的文件就辦理暴力恐怖和宗教極端刑事案件等提出了基本原則等指引。

該文件指出，「近年來，我國部分地區發生的暴力恐怖案件表現形式呈現多樣化，且均與宗教極端犯罪活動有直接關係，對國家安全、社會穩定、民族團結和人民群眾生命財產安全造成了嚴重危害。」

這份《意見》還要求「嚴格區分宗教極端違法犯罪與正常宗教活動的區別，嚴格執行黨和國家的宗教、民族政策，保護正常宗教活動，維護 民族團結，嚴禁歧視信教群眾和少數民族群眾，嚴禁干涉公民信仰宗教和不信仰宗教的自由，尊重犯罪嫌疑人、被告人的人格尊嚴、宗教信仰和民族習俗。」

《意見》還對如何凖確認定案件性質具體做了說明。

發起建立從事恐怖活動的訓練營地、發展組織成員、宣揚散佈、傳播宗教極端、暴力恐怖思想，以及其他一些列舉的活動，都將以組織、領導、參加恐怖組織罪定罪處罰。

該《意見》規定，「編造以發生爆炸威脅、生化威脅、放射威脅、劫持航空器威脅、重大災情、重大疫情等嚴重威脅公共安全的事件為內容的虛假恐怖信息，或者明知是虛假恐怖信息而故意傳播、散佈，嚴重擾亂社會秩序的，以編造、故意傳播虛假恐怖信息罪定罪處罰。」

該文件要求，對明知是虛假信息，卻在網絡上散佈的人，將依照處罰較重的規定定罪處罰。

中國近期發生多宗針對平民百姓的暴力恐怖活動。

其中2014年3月1日發生在雲南昆明火車站的砍殺事件，導致31人死亡，100多人受傷。

（撰稿/責編：羅玲）